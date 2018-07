Sospeso sgombero campo nomadi Roma

Roma : Camping River - sgombero momentaneamente Sospeso : Roma – sgombero rimandato al Camping River. Dopo la notifica dell’ordinanza Raggi, fatta recapitare tra giovedi’ e venerdi’ scorsi, scadeva oggi il termine per gli abitanti per lasciare il campo. Tuttavia, salvo improvvisi cambi di programma, tutto dovrebbe restare tranquillo per i prossimi due o tre giorni. Tra le ipotesi che potrebbero aver portato alla sospensione degli sgomberi, il ricorso alla Corte di Strasburgo ...