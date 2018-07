Sorteggio calendario serie A | gli orari | la data e come seguirlo

Serie A 2018/2019 - dove vedere il Sorteggio del calendario in Tv e in streaming : La nuova stagione del campionato di Serie A inizierà il 18 agosto, ecco quando e come assistere alla presentazione ufficiale del calendario. L'articolo Serie A 2018/2019, dove vedere il sorteggio del calendario in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.