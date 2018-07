Sony sul suo show E3 2018 | volevamo riprendere lo spirito dei giochi per il

Google Play Film apre al supporto HDR via cast sulle smart TV Sony e NVIDIA Shield TV : A un anno di distanza dalle prime mosse di Big G in direzione HDR ecco che su Google Play Film arriva un supporto più esteso a tale tecnologia. Fanno parte dei dispositivi compatibili il box Android TV NVIDIA Shield TV e le smart TV HDR, dispositivi sui quali è possibile vedere contenuti video via cast. L'articolo Google Play Film apre al supporto HDR via cast sulle smart TV Sony e NVIDIA Shield TV proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant sbarca sulle Android TV 4K di Sony in UK : Sony sta ampliando la disponibilità di Google Assistant per la sua gamma di televisori smart commercializzati nel Regno Unito. Ecco in quali modelli arriverà

Polemiche Fortnite sul crossplay - Sony risponde in via ufficiale : Continuano a essere in costante ascesa le quotazioni di Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi ha monopolizzato le attenzioni di numerosissimi giocatori provenienti da tutto il mondo e connessi da tutte le tipologie di piattaforme. Dalle console casalinghe ai dispositivi mobile (per ora solo iOS, a breve anche Android), fino ad arrivare alla "via di mezzo" costituita da Nintento Switch, la console ...

E3 2018 : Destiny 2 e l'espansione I Rinnegati sul palco di Sony con il trailer di presentazione per la storia : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza E3 2018 di Sony e, dopo una partenza spettacolare con The Last of Us Part 2, si è passato a Destiny 2.Il popolare sparatutto si è mostrato con il reveal story trailer dedicato all'espansione in arrivo a settembre, I Rinnegati, presentata da poco da Bungie.Ecco qui il video, buona visione:Read more…

Sulla scia di Google - Sony rilascia Android P Beta 2 per Xperia XZ2 : Google ha rilasciato rapidamente la seconda Beta di Android P, e Sony non ha tergiversato nell'adattarla al suo Xperia XZ2. Numerosi i problemi risolti