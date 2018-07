Somalia | a 10 anni muore dissanguata dopo essere stata infibulata

ilgiornale

(Di martedì 24 luglio 2018) A soli 10è mortaun'operazione di infibulazione. L'ennesima tragedia legata alle mutilazioni genitali femminili è andata in scena nellacentrale, nel Corno d'Africa tristemente famoso per questo genere di pratiche.La bimba, denuncia l'ong "Galkayo education for peace and development", è morta in ospedale il 14 luglio scorso per i postumi di un'operazione chirurgica finita male. Secondo la ricostruzione fornita dalla direttrice dell'organizzazione non governativa, Hawa Aden Mohamed, nel corso dell'intervento i medici avrebbero reciso per errore una vena della bimba che per questo sarebbe morta.Secondo i dati delle Nazioni Unite, nel Corno d'Africa (, Etiopia, Eritrea e Gibuti, ndr) ben il 98% delle bimbe in tenera età viene sottoposta a questa pratica ancestrale. Secondo gli attivisti che tentano di combatterla, i governi sarebbero ...