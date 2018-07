Smartphone | Sony annuncia il sensore con la risoluzione più alta al mondo

Da Sony un super sensore fotografico per Smartphone : Sony, il primo produttore di sensori fotografici al mondo, ha lanciato un nuovo sensore fotografico da ben 48 megapixel che andrà ad equipaggiare gli smartphone in uscita il prossimo anno. Un vero record per la...

Sony annuncia una fotocamera per Smartphone da 48 Mpixel : (Foto: Lorenzo Longhitano) Prepariamoci a vedere un balzo nella risoluzione media delle fotocamere da smartphone a partire dal 2019; in queste ore Sony ha infatti preannunciato l’arrivo sul mercato dell’ultimo sensore dalla sua premiata e prolifica gamma Exmor — il modello Imx586, una bestia da 48 Mpixel di risoluzione con diagonale da 8 millimetri che vedrà la luce sui primi dispositivi a partire dall’anno prossimo. Ma perché ...

Sony annuncia un nuovo sensore fotografico per Smartphone da 48 megapixel : Sony è una delle maggiori aziende produttrici di sensori di immagine per le fotocamere degli smartphone. Oggi l’azienda ha annunciato un nuovo sensore, denominato IMX586, dalle […] L'articolo Sony annuncia un nuovo sensore fotografico per smartphone da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Fortnite per Android : lista Smartphone compatibili Samsung - Huawei - LG - Google - Motorola e Sony : Tutti attendono Fortnite per Android e ultimamente sono emersi molti indizi che farebbero pensare un'uscita imminente. Un segnale dell'uscita vicina è il rilascio da parte di Epic Games della lista di smartphone compatibili con Fortnite per Android, che immaginiamo sarà rilasciato prima in beta come è accaduto per la versione iOS. Questa lista comprende ovviamente gli ultimi smartphone flagship come il Samsung Galaxy S9 ma anche il Google ...

AMAZON PRIME DAY 2018/ Sconti e offerte sui prodotti : le promozioni sugli Smartphone Sony : AMAZON PRIME Day, al via oggi 16 luglio: prodotti in offerta esclusiva per 36 ore per i clienti iscritti allo speciale programma. E chi non lo è fa ancora in tempo a registrarsi...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:55:00 GMT)

Sony Xperia XZ2 Premium porta la fotografia su Smartphone all'estremo - : E' lo smartphone con la registrazione video dalla sensibilità ISO più elevata al mondo: 12800 per i filmati e 51200 per le foto, il tutto nel palmo della mano Sony annuncia Xperia XZ2 Premium, dotato di uno dei migliori comparti fotografici mai integrati in uno smartphone. Con ...

È Sony Xperia XZ Premium lo Smartphone più apprezzato secondo AnTuTu : AnTuTu pubblica la classifica di giugno relativa agli smartphone più apprezzati dagli utenti: Sony Xperia XZ Premium guida la classifica, quasi completamente dominata da smartphone "vecchi". L'articolo È Sony Xperia XZ Premium lo smartphone più apprezzato secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Classifica dei produttori che aggiornano primi i loro Smartphone : Sony - Nokia e OnePlus e gli altri : Ecco la Classifica dei produttori che aggiornano per primi i loro smartphone: Sony al primo posto, poi Nokia ed infine OnePlus sul podio mentre e gli altri con Samsung solo 10.a produttori che aggiornano i loro smartphone per primi Android delle mie brame chi è il produttore che ti aggiorna più veloce del reame? Beh […]

Classifica dei produttori che aggiornano primi i loro Smartphone : Sony - Nokia e OnePlus e gli altri : Ecco la Classifica dei produttori che aggiornano per primi i loro smartphone: Sony al primo posto, poi Nokia ed infine OnePlus sul podio mentre e gli altri con Samsung solo 10.a produttori che aggiornano i loro smartphone per primi Android delle mie brame chi è il produttore che ti aggiorna più veloce del reame? Beh […]

ARCore 1.3 porta il supporto a OnePlus 5T e a molti Smartphone Sony e Huawei : Google rilascia ARCore 1.3 che aggiunge il supporto a OnePlus 5T, a numerosi smartphone Sony Xperia e Huawei e ad altri smartphone. L'articolo ARCore 1.3 porta il supporto a OnePlus 5T e a molti smartphone Sony e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Classifica sorprendente : uno Smartphone Sony al primo posto : Molti ci hanno scritto nei commenti e sul forum che una certa noia si è impadronita del mondo degli smartphone quest'anno. Sembrano troppo simili, le caratteristiche principali dei produttori sono ...

Sentite un po’ AnTuTu : lo Smartphone più apprezzato di maggio 2018 è… Sony Xperia XZ Premium! : AnTuTu ha stilato l'ennesima classifica in cui figurano gli smartphone più apprezzati di maggio 2018 su scala globale: primo, a sorpresa, Xperia XZ Premium L'articolo Sentite un po’ AnTuTu: lo smartphone più apprezzato di maggio 2018 è… Sony Xperia XZ Premium! proviene da TuttoAndroid.

Sony potrebbe lanciare degli Smartphone Xperia bezel-less in futuro : Sony ha recentemente riconosciuto, nel corso di un'intervista, la possibilità di lanciare in futuro degli smartphone Xperia contraddistinti da un design bezel-less. Sony è probabilmente uno dei produttori di dispositivi Android più testardi e meno inclini agli stravolgimenti, quando si tratta del design dei propri dispositivi, tuttavia potrebbero esserci dei cambiamenti in vista. L'articolo Sony potrebbe lanciare degli smartphone Xperia ...