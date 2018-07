Slitta ancora dl Dignità | Al voto dal 2 agosto

Il decreto Dignità Slitta alla prossima settimana. Accordo raggiunto sui voucher. Dubbi ancora sui contratti a termine : Riuniti dalle undici del mattino fino alle otto di sera, termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al decreto legge Dignità. I viceministri M5s e Lega del Lavoro e dell'Economia con i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni si sono chiusi a oltranza nella sala del governo insieme ai tecnici e ai funzionari di Montecitorio per studiare il provvedimento che il 26 arriverà in Aula e che per adesso si ...

Milan - la sentenza del Tas Slitta ancora : i dettagli : Milan, la sentenza del Tas slitta ancora, questa sera non arriverà la comunicazione relativamente all’esclusione o meno dei rossoneri dall’Europa League Il Milan sarà costretto ad attendere ancora. La sentenza del Tas in merito all’esclusione o meno dei rossoneri dall’Europa League, arriverà domattina attorno alle 11. La riunione del Tas è ancora in corso e dunque si prolungherà ben oltre le 18. slitta dunque ...

CDP - nomina nuovo CdA Slitta ancora. Assemblea il 24 luglio : Teleborsa, - La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e Prestiti slitta alla prossima settimana. "L'Assemblea ha rinviato la nomina del nuovo CdA al 24 luglio 2018". Lo ...

Consip - Slitta ancora ultima udienza processo Csm a Woodcock e Carrano : Al Csm slitta ancora dal 16 al 24 luglio quella che dovrebbe essere l'ultima udienza del processo disciplinare a carico dei pm napoletani dell'inchiesta Consip, Henry John Woodcock e Celestina Carrano,...

CDP - nomina nuovo CdA Slitta ancora : Teleborsa, - La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di CDP, è stata rinviata alla prossima settimana. Lo fa sapere la stessa Cassa Depositi e Prestiti con un nota diffusa al termine dell'...

Trapani - Slitta ancora approdo Diciotti : 8.10 slitta ancora l'approdo della nave Diciotti nel porto di Trapani con 67 migranti. Previsto ieri sera è stato rinviato a stamane alle 8.Attesa sul molo. Ieri sera uomini della Polizia e della Capitaneria di Porto sono saliti a bordo della nave della Guardia Costiera per raccogliere elementi da riferire alle autorità giudiziarie. Il ministro Toninelli aveva riferito che alcuni migranti "hanno minacciato di morte membri dell'equipaggio".Il ...

Graduatorie Ata III fascia definitive : Slittano ancora : Come si sa, dal 15 giugno è partita la prenotazione massiva delle Graduatorie Ata provvisorie per il personale Ata III fascia da parte degli uffici scolastici. Queste dovevano essere pubblicate dal 15 giugno, ma in realtà è ora che sta avvenendo la pubblicazione a scaglioni, provincia per provincia. Pubblicazione che sta continuando in questi giorni e che mostra un evidente slittamento delle Graduatorie Ata definitive e delle date che il ...

Governo : Slittano ancora deleghe : ANSA, - ROMA, 2 LUG - Slitta l'assegnazione delle deleghe a vice ministri e sottosegretari del Governo: nel Consiglio dei ministri previsto per questa sera il punto, a quanto si apprende, non dovrebbe ...

Governo - l'avviso degli industriali. Boccia : 'Così la crescita frena'. Il decreto Slitta ancora : Questo a margine della presentazione di un'analisi del Centro Studi di Confindustria con la quale ha avvisato che l'economia italiana rallenta più del previsto, che è...

Un mese di annunci - zero provvedimenti in Cdm. Slitta ancora il decreto dignità - Di Maio : "Ok entro lunedì o martedì" : A giudicare dalle prime quattro settimane, il "Governo del cambiamento" tanto diverso dai precedenti non è: molti annunci, zero provvedimenti. In poco meno di un mese, i sei Consigli dei ministri non hanno ancora licenziato un provvedimento di indirizzo politico, limitandosi a deliberare esclusivamente su questioni emergenziali o strettamente burocratiche. Anche il "decreto dignità", annunciato dal vicepremier Luigi Di Maio il 14 ...

Temptation Island 2018/ Slitta ancora la messa in onda? Fan preoccupati e critiche per l'arrivo di Gemma : Temptation Island 2018, anticipazioni e coppie: Slitta ancora la programmazione? Filippo Bisciglia allarma e sul web si scatena la polemica anche per Gemma Galgani(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 04:05:00 GMT)