Sky Sport | le novità della prossima stagione 2018 – 2019 | Programmazione TV

Tutto il calcio passa in esclusiva da Sky Sport : E’ monopolio totale da parte di Sky Sport. La pay tv è fortissima. La Serie A dal 19 agosto si

Sky Sport : siglato l'accordo fra l'emittente e Dazn - si potranno vedere anche i tre match di Perform : MILANO - Ora è ufficiale. Sky, che trasmette in esclusiva 266 su 380 partite di Serie A, ha annunciato un accordo con Perform che permetterà agli abbonati della pay tv di 'accedere in maniera ...

Dal campo alla tv - Pirlo nuova star di Sky sport : Andrea Pirlo entra nella squadra di Sky. Dopo l’emozionante addio al calcio a San Siro, il campione del mondo del 2006 andrà ad arricchire la rosa dei talent che l’emittente satellitare schiererà nella stagione calcistica ormai alle porte. L’annuncio è arrivato oggi durante la conferenza di presentazione della nuova stagione di Sky presso Villa Necchi Campiglio a Milano. Nella sua nuova veste di commentatore, Pirlo sarà ...

Ilaria D'Amico - la clamorosa scalata in Skysport : cosa le hanno affidato - perché c'entra Buffon : Nel valzer di poltrone all'interno di Sky sport, arriva anche il turno del cambio di programma anche per Ilaria D'Amico . Per la prossima stagione la compagna di Gigi Buffon potrà seguire il nuovo ...

Tv : Pirlo in squadra Sky Sport : Due fatti di discontinuità che esaltano nostri punti di forza, la ricchezza di contenuti ed eventi, la capacità unica di raccontare Sport, e la tecnologia", ha spiegato Matteo Mammì, responsabile ...

La Champions League torna su Sky Sport : in studio anche Andrea Pirlo : La più grande competizione europea per club torna su Sky. Alla conduzione ci sarà Ilaria D'Amico, mentre Andrea Pirlo sarà la new entry d'eccezione. L'articolo La Champions League torna su Sky Sport: in studio anche Andrea Pirlo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky Sport presenta la nuova squadra : Ilaria D’Amico lascia “Sky Calcio Show” : presentata la nuova squadra di Sky Sport, la conduttrice lascia "Sky Calcio Show" dopo 15 anni. Condurrà i pre e i post partita della UEFA Champions League. L'articolo Sky Sport presenta la nuova squadra: Ilaria D’Amico lascia “Sky Calcio Show” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Il nuovo Sky Sport : il tuo sport tutto da vivere - 7 giorni su 7. Ilaria stella Champions con Capello e Pirlo : E poi ancora Sky sport Golf , che ha iniziato il suo percorso esaltando i trionfi di Francesco Molinari come la storica vittoria all'Open Championship, lo spettacolo del basket più bello del mondo ...

Sky Sport 2018-19 - oggi la presentazione con Serie A e il ritorno della Champions : Sky Italia si veste a festa per la presentazione relativa all'offerta televisiva per il palinsesto della stagione 2018/2019 sui canali Sky Sport. Tanta l'attesa per scoprire quali saranno gli appuntamenti, gli eventi e i volti che accompagneranno gli abbonati a Sky Sport nei prossimi mesi di programmazione. Tra le novità nell'area calcio già confermato il ritorno in esclusiva per il...