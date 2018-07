Simona Ventura | mamma orgogliosa su Instagram

dilei

(Di martedì 24 luglio 2018) L’ultimo mese non è stato facile per, dopo che il figlio Niccolò Bettarini è stato accoltellato all’alba del 1 luglio a Milano, fuori dalla famosa discoteca Old Fashion. La notizia, la paura di perderlo, la corsa per raggiungerlo al Niguarda di Milano, il pianto liberatorio appena sentita la sua voce al telefono: lo spavento è stato tanto per, ma il sollievo successivo è stato ancora più grande. SuperSimo aveva condiviso la felicità di sapere Niccolò in ripresa con un post: “Dopo questa lunga, lunghissima giornata, posso dire che è andata bene. Stai migliorando, grazie a Dio… Sei stato coraggioso e ti voglio bene e anche di più @mr_bettarini”. Il dramma è stato sfiorato ed ora non solo Niccolò sta bene, ma è anche stato dimesso dall’Ospedale Niguarda di Milano e ha raccontato cosa è accaduto quel giorno. “Al momento di uscire, ...