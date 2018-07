Sicurezza sul lavoro | meno morti nei primi sei mesi del 2018

Sicurezza stradale - diminuiscono gli incidenti ma aumentano i morti sull'asfalto : 95 in più in un anno : Ci sono meno incidenti stradali ma purtroppo sull'asfalto si registra un maggior numero di morti . A dirlo è il Rapporto Aci-Istat. sulla Sicurezza stradale del 2017, anno che ha visto 174.933 ...

Incidenti : al via da Jesolo campagna sulla Sicurezza stradale (3) : (AdnKronos) - L’uso del casco e delle cinture di sicurezza , rischi ed effetti derivanti dal consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti alla guida dei veicoli, comportamenti alla guida di ciclomotori e motocicli, uso del telefono alla guida, sono i principali argomenti su cui si focalizzerà l’azion

Incidenti : al via da Jesolo campagna sulla Sicurezza stradale (2) : (AdnKronos) - L’iniziativa è promossa dall’A.N.V.U., Associazione Professionale della Polizia locale d’Italia e affiancata dai comandi di polizia locale dei comuni coinvolti e altri soggetti. Tra questi, F.M.I. (Dipartimento di Educazione stradale ), l’A.R.C.A.T. Veneto (Associazione dei Club Regiona

Incidenti : al via da Jesolo campagna sulla Sicurezza stradale : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - Partirà ancora una volta da Jesolo (Ve), quest’anno da piazza Aurora il prossimo mercoledì 25 luglio dal tardo pomeriggio e fino alla mezzanotte, la campagna permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita … Guida con la testa! Dall’Adriatico alle Dolomiti”. Giun

OnePlus 3 e 3T ricevono la OxygenOS 5.0.4 stabile con un erroruccio sulle patch di Sicurezza : Terminati i lavori sul canale Open Beta della OxygenOS per OnePlus 3 e 3T, l'azienda ha rilasciato un aggiornamento per il canale stabile L'articolo OnePlus 3 e 3T ricevono la OxygenOS 5.0.4 stabile con un erroruccio sulle patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Milano. Ricerca sponsor per iniziative sulla Sicurezza stradale : “Un’occasione di partnership tra pubblico e privato per promuovere campagne di informazione, progetti o iniziative sulla sicurezza stradale , sicurezza urbana

Roma - operaio precipita e muore Indagini sulle misure di Sicurezza : Un tonfo sordo davanti a un palazzo al Portonaccio, proprio di fronte a un supermercato. Senza un grido. A terra un operaio romeno di 51 anni, morto sul colpo ieri pomeriggio alle 15 in via Galla ...

Infortuni : Ance Veneto Giovani - per Sicurezza sul lavoro facciamo squadra tutti insieme (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Comprendo – spiega Prearo - le ragioni dei sindacati che hanno indetto uno sciopero per lanciare un segnale. Tale strumento, però, deve mettere al centro del dibattito non solo la questione dei subappalti, ma anche quella che riguarda più da vicino la contrattualistica a