Sicurezza delle aree di campeggio | Perriera chiede l' intervento del ministro Toninelli

Roma - al Parco delle Valli spunta il muro anti-rom : il divisorio eretto per Sicurezza : Era diventato un deposito gestito illegalmente dai rom, una sorta di garage dove ammassare quintali di rifiuti raccolti dai cassonetti e presi chissà da dove. C'erano passeggini, biciclette e rame ...

Samsung si prepara al rilascio delle patch di Sicurezza di luglio 2018 per i suoi dispositivi : Samsung annuncia sul bollettino ufficiale la disponibilità dell'aggiornamento di luglio 2018 per diversi suoi dispositivi. L'articolo Samsung si prepara al rilascio delle patch di sicurezza di luglio 2018 per i suoi dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Pakistan - uccisi sei membri delle forze di Sicurezza in Belucistan : Pakistan, uccisi sei membri delle forze di sicurezza in Belucistan Pakistan, uccisi sei membri delle forze di sicurezza in Belucistan Continua a leggere L'articolo Pakistan, uccisi sei membri delle forze di sicurezza in Belucistan proviene da NewsGo.

Pakistan - uccisi sei membri delle forze di Sicurezza in Belucistan : Almeno sei membri delle forze di sicurezza pachistane sono morti ed altri due sono rimasti feriti in un attacco con razzi compiuto nella provincia centrale di Belucistan. Le vittime facevano parte di ...

Scienziati "ringiovaniranno" reattori nucleari e aumenteranno la Sicurezza delle centrali - : La partecipazione degli studenti del MEPhI a questa ricerca mostra il legame delle università russe con il mondo dell'economia e della scienza applicata, permettendo così agli studenti di cimentarsi ...

Protocolli di Sicurezza delle reti VPN : PPTP - SSTP - IKEv2 - L2TP/IPsec e OpenVPN : Abbiamo già parlato delle VPN, in questo articolo tratteremo dei Protocolli di sicurezza. I Protocolli sono quelle sigle poco comprensibili, come PPTP, L2TP, SSTP, IKEv2 che ogni servizio sbandiera, e che sono fondamentali per stabilire quanto un servizio è sicuro. Strutturalmente le connessioni VPN non sono complicate, si basano su una struttura client, tunnel, server. […] Protocolli di sicurezza delle reti VPN: PPTP, SSTP, IKEv2, ...

Sicurezza - anche Follonica e Civitella adottano il Targamanent per il controllo delle targhe : ... in modo che tutto il territorio provinciale possa beneficiare di questo indispensabile servizio, che ha già contribuito a risolvere molti casi di cronaca, come l'omicidio di Follonica e il furto del ...

Salute - trasporti - Sicurezza da Stoccolma a New York il futuro è delle città smart : La città del futuro è già realtà, da Rio de Janeiro fino a New York e Pechino. In ogni parte del mondo le metropoli si stanno attrezzando per trasformarsi in smart City. Si tratta di città intelligenti che, grazie alle nuove tecnologie digitali, provano a migliorare sempre di più la vita di chi ci abita e puntano a una maggiore efficienza e ottimiz...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. 'Vado all'estero - in Romania c'è più Sicurezza' : Sei volte in tre anni: Giuseppe Zanotti, imprenditore delle scarpe, non ne può davvero più. L'ennesimo Furto nella sua azienda, per un valore totale di 700mila euro, lo sta portando a valutare ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. «Vado all'estero - in Romania c'è più Sicurezza» : 'Io lavoro nel mondo, ma le tasse le pago in Italia e ho bisogno di sicurezza, che il mio lavoro venga protetto - conclude - Siamo al sesto Furto di seguito, non si può andare avanti. Ti viene voglia ...

6° anniversario del terremoto in Emilia-Romagna - geologi : incrementare la Sicurezza sismica delle abitazioni : Nel maggio 2012 una serie di eventi sismici ha colpito la Pianura Padana centrale includendo, oltre alla bassa pianura emiliana e l’Alto Polesine, anche il territorio mantovano causando la morte di 27 persone. “Il terremoto ha generato, come sempre purtroppo accade, vittime e danni di carattere economico ad attività e strutture, ma in quest’occasione, oltre alla tragica e consueta sequenza di effetti, il terremoto ha evidenziato nuovi ...

