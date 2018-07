Sicurezza dei bimbi in auto | al via la campagna di sensibilizzazione del Governo

Numeri ICE - un mezzo in più per la Sicurezza dei nostri cari in “difficoltà” : Con il periodo estivo vengono alla ribalta, ancora più forti, certe problematiche nelle famiglie. Ci sono persone che soffrono di patologie per le quali potrebbero perdere senso di orientamento o dimenticare la strada per tornare a casa. Sto parlando di malattie tipo Demenza senile o Alzheimer precoce. La tecnologia può in qualche maniera supportare la famiglia. Con i moderni smartphone è possibile aiutare queste persone a ritrovarsi e ...

ANCMA presenta MOTO.APP per la Sicurezza dei motociclisti : MOTO.APP è la prima app in Italia dedicata alla sicurezza in moto: permette di registrare tragitti, monitorare lo stile di guida, analizzare e condividere con altri appassionati informazioni e dati e in più consente ai motocilisti di ricevere consigli personalizzati sulla base delle migliori conoscenze disponibili. La nuova app è stata presentata martedì 17 luglio […] L'articolo ANCMA presenta MOTO.APP per la sicurezza dei motociclisti ...

Migranti - Sicurezza - vitalizi e dl Dignità : la sfida mediatica dei vicepremier : La vicenda della Diciotti è l'ultimo episodio in ordine di tempo di un duello mediatico che contrappone dalla nascita del governo i due vicepremier. Piccoli sgarbi e gesti di cortesia politica si sono succeduti. Il terreno naturalmente e' quello di azioni ministeriale, dai Migranti alla sicurezza, dal decreto Dignità al caso Inps ai vitalizi -

Sicurezza : sagre e feste annullate nei paesi : rispettare le norme costa ancora troppo. Appello dei sindaci a Salvini : A Piatto, 557 abitanti in provincia di Biella, la tradizionale festa del paese è saltata. A Inverno, in provincia di Pavia, la storica sagra della Madonna del Carmelo in programma a luglio quest’anno farà a meno di sbandieratori e majorettes. E nel Veneto la tradizionale kermesse “Lanterne a Serravalle”, per aggirare la normativa, non si farà più in piazza ma nei locali. La ragione è per tutti la stessa: la circolare Gabrielli sulle norme sulla ...

Sicurezza - tolta la scorta alla studiosa della Shoah Di Cesare : “Mi dicano se sono finite le minacce dei neonazisti” : Le autorità hanno revocato la protezione a Donatella Di Cesare, docente di Filosofia teoretica all’università Sapienza di Roma, famosa soprattutto per i suoi studi sulla Shoah. Ad annunciarlo è lei stessa con un post sui social network. “Dunque sì, dall’oggi al domani mi è stata tolta la scorta. È avvenuto con il nuovo governo – Ministro degli Interni #Salvini. Ma io non avevo una carica politica né istituzionale. Io ero sotto ...

Festeggiamenti in onore di san Calogero : ecco l'elenco dei divieti a tutela della Sicurezza : Per tutto il periodo è vietato vendere e fare esplodere all'interno dell'area della manifestazione artifici pirotecnici, fatti salvi gli spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati ...

RIDERS - ASSESSORE RIZZOLI : VOGLIAMO MIGLIORARE WELFARE E Sicurezza dei LAVORATORI INTEGRANDO LE TUTELE ESISTENTI : A prescindere dai fatti di cronaca e senza demagogia, dobbiamo arrivare in tempi brevissimi a interventi che migliorino la vita di queste persone, come TUTELE assicurative per infortuni e danni a ...

Trump firma il decreto per mantenere unite le famiglie dei migranti : «Vogliamo cuore e Sicurezza» : Il «cuore» che Melania Trump invocava, alla fine è prevalso. La first lady, attraverso la sua portavoce Stephanie Grisham, aveva fatto sapere che «odia vedere i bambini separati dalle loro famiglie e spera che da entrambi i lati si possa arrivare a una riforma dell’immigrazione. Crede che abbiamo bisogno di un Paese che segua tutte le leggi, ma anche di un Paese che governi con il cuore». E, alla fine, Donald Trump l’ha ascoltata, anche se forse ...

Salvini - censimento dei Rom : «Non mollo e vado dritto. Prima la Sicurezza» : Matteo Salvini insiste sul censimento dei rom. Nonostante le proteste arrivate da ogni parte e lo sto giunto anche dal vice premier Luigi Di Maio, il leader leghista non arretra. «censimento...

Salvini - censimento dei Rom : «Non mollo e vado dritto. Prima la Sicurezza» : Matteo Salvini insiste sul censimento dei rom. Nonostante le proteste arrivate da ogni parte e lo sto giunto anche dal vice premier Luigi Di Maio, il leader leghista non arretra. «censimento...

Le misure di Sicurezza dei dati di iOS 12 potrebbero rivelarsi inutili : (Foto: Malwarebytes) Tra le novità del sistema operativo iOS 12 figura anche un sistema di sicurezza che disattiva l’accesso ai dati attraverso la porta lightning di telefono e tablet dopo appena un’ora dal loro ultimo utilizzo. L’anticipata misura è stata adottata per contrastare l’uso — da parte delle forze di polizia di mezzo mondo — dei dispositivi GrayKey. Sono aggeggi dal costo relativamente basso che permettono di ...

Sicurezza - Salvini 'No al numero identificativo sui caschi dei poliziotti' : 'Il mio obiettivo è non mettere il numero sui caschi dei poliziotti che sono già abbastanza facilmente bersagli dei delinquenti anche senza il numero in testa. Mi sembra che fossero disponibili ad ...

Sicurezza - Salvini : "No al numero identificativo sui caschi dei poliziotti" : Il ministro: "Sono già bersagli dei delinquenti". Le telecamere sulle divise degli agenti, invece, già indicate nel contratto Lega-M5s

Tabacco : TTI certifica la Sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori per una tabacchicoltura più sicura e sostenibile : Garantire un’agricoltura sicura e sostenibile assicurando, nel contempo, una produzione dagli elevati standard qualitativi, il rispetto del territorio e dell’ambiente e il corretto trattamento dei diritti dei lavoratori, è uno degli obiettivi raggiunti da TTI – Trasformatori Tabacchi Italia attraverso un percorso di sensibilizzazione che ha portato le aziende della filiera tabacchicola a implementare i programmi ALP (Agricoltural Labour ...