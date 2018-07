Si può star meglio | non solo peggio!

Incubo alga tossica sull'Estate : attenzione - il solo contatto può fare star male : C'è un'alga tossica a Calamosca, una delle spiagge più belle di Cagliari. Lo ha scoperto l'Arpa Sardegna a seguito di alcuni controlli effettuati nella acque della spiaggia dov'è stata rilevata...

Inps - quota 100 può costare fino a 14 miliardi : Cosa accadrebbe se già dal 2019 entrasse in vigore la cosiddetta 'quota 100' per il pensionamento anticipato? Molto dipende dalla combinazione dei vari sistemi di calcolo, ma secondo l'Inps i costi ...

MILAN - GATTUSO/ Conferenza ritiro a Milanello : "Bacca? può restare - se ha bisogno di coccole gliele faccio" : MILAN, GATTUSO nella Conferenza stampa di inizio ritiro a MILANello: Bacca può restare in rossonero, il mister calabrese con una battuta apre a questa possibilità e "corteggia" il colombiano(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:13:00 GMT)

Allarme in Europa : manca CO2 per birra e carni. Ma l’Italia può stare tranquilla : Se l’eccesso di emissioni di CO2 è tra i maggiori responsabili del riscaldamento del pianeta, l’anidride carbonica di per sé è indispensabile alla vita e anche in ambito industriale ha una lunga serie di applicazioni, nella filiera alimentare e non solo. Quando scarseggia può mandare in tilt un intero Paese: la sua carenza in Gran Bretagna è diventata un problema nazionale, colpite anche altre aree del Nord Europa...

Renzi-Cuperlo - scintille all'assemblea Pd. 'Perderete ancora' : La replica : 'Non puoi calpestare la mia storia' : Si scalda il clima in casa Ps e sono scintille tra Matteo Renzi e Gianni Cuperlo all'assemblea di Roma. L'ex segretario, nel suo discorso, non ha risparmiato critiche alla minoranza interna ai tempi ...

Bersani : “Centrosinistra? Non si può stare sempre in cattedra - se no questa destra ce la teniamo per un bel po’” : “Non amo dire ‘ve l’avevo detto’. Mi basta che si sappia che sono più arrabbiato che stupito di quello che sta succedendo”. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, ospite di Omnibus (La7). “Il punto che abbiamo di fronte come centrosinistra” – spiega – “è questo: la saldatura tra un disagio sociale conclamato e il tema dell’immigrazione. I due fenomeni ...

Mondiali Russia 2018 - uno youtuber brasiliano nei guai - un tweet contro Mbappé può costargli carissimo : A causa di un tweet considerato razzista nei confronti di Mbappé, lo youtuber Cocielo rischia la carriera: molti sponsor lo hanno già abbandonato Una battuta poco felice, un tweet ironico che può costare carissimo allo youtuber brasiliano Cocielo. Nel corso del match degli ottavi di finale tra Francia e Argentina, l’idolo dei giovani verdeoro si è lasciato andare ad un commento sui social poco lusinghiero nei confronti di Mbappé che ...

Andersson : Svezia può conquistare quarti : ROMA, 2 LUG - "Siamo in una situazione in cui possiamo raggiungere il nostro massimo storico, in un Mondiale di calcio fuori dal nostro territorio. Direi che solo questo può bastare a stimolarci nella ...

Wimbledon – Federer il favorito - ma chi può contrastarlo? Rasheed non ha dubbi : “ecco di chi deve aver paura Roger” : Roger Federer inizia il torneo di Wimbledon da favorito, ma chi potrebbe metterlo in difficoltà? Coach Roger Rasheed ha in mente due nomi insoliti Giugno volge al termine e Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Roger Federer è dato dagli addetti ...

Roma - 'Puoi spostare l'auto?' Il guidatore reagisce male - torna con una mazza e minaccia 80enne : 'Ti uccido' : Viene redarguito per il parcheggio da un commerciante di ottanta anni: 'Puoi spostare la macchina?'. Ma invece di chiedere scusa e andarsene, aggredisce con una spranga di ferro un suo dipendente: 'Io ...

La Capitale e le buche/ Spostare i sampietrini può far bene alla città : L'intento della sindaca di Roma, Virginia Raggi, è encomiabile. Un esempio corretto di contemperamento tra il necessario rispetto delle tradizioni di una città come Roma e il pari rispetto per la ...

Migliori notebook gaming che puoi acquistare a giugno 2018 : I Migliori notebook gaming sono ricchi di caratteristiche e prestazioni di altissimo livello, ma anche i prezzi sono molto elevati. Sono comunque più gestibili rispetto alle controparti desktop, hanno una potenza notevole in un fattore di forma ridotto. Per scegliere il miglior laptop da gioco ci sono molte funzioni da prendere in consideraizone. Naturalmente la potenza conta, ma date le varie richieste tecniche su una macchina, quali ...

Milan e Uefa - ecco quanto può costare l'esclusione dalle coppe europee : A rischio premi, diritti tv e incassi , oltre al danno di immagine, . Ma una ricerca stabilisce che senza Europa League si può anche migliorare il bilancio