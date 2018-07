Si può fare amigo Su Rete 4 il film con Bud Spencer oggi | 24 luglio 2018

Pirlo - Cr7 a Juve può fare la differenza : Ne è convinto Andrea Pirlo, nuovo talent di Sky Sport, a margine della presentazione dei palinsesti a Milano. ''Sono contento - aggiunge Pirlo - per la Juventus che sia arrivato un grandissimo ...

Il velista Andrea Mura (M5S) : “Le assenze alla Camera? La politica si può fare in barca” : Il velista Andrea Mura, del Movimento 5 Stelle, replica alle critiche sulle sue assenza alla Camera formulate del deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci. "Io l’ho detto dall’inizio, pure in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che di parlamentare, sarebbe stato di testimonial a difesa degli oceani".Continua a leggere

Il deputato M5s Andrea Mura : "Io assente in Parlamento? La politica si può fare anche in barca" : "L'attività politica non si svolge solo in Parlamento, Si può svolgere anche su una barca. Io l'ho detto fin dall'inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di parlamentare, sarebbe stato quello di testimonial a difesa degli oceani". Così, in un'intervista alla Nuova Sardegna, il velista Andrea Mura, deputato del M5S accusato dal parlamentare di FI Ugo Cappellacci di essere stato assente da ...

Incubo alga tossica sull'Estate : attenzione - il solo contatto può fare star male : C'è un'alga tossica a Calamosca, una delle spiagge più belle di Cagliari. Lo ha scoperto l'Arpa Sardegna a seguito di alcuni controlli effettuati nella acque della spiaggia dov'è stata rilevata...

F1 – Hockenheim è dolce per Bottas - il rinnovo rasserena Valtteri : “può fare bene a me ed a Lewis” : Valtteri Bottas parla dopo le due sessioni di prove libere sul circuito di Hockenheim, il pilota finlandese commenta anche il contratto appena rinnovato con la Mercedes L’undicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno ha visto scendere in pista oggi le monoposto per le prime e le seconde prove libere del weekend. Sul circuito di Hockenheim domenica si correrà il Gp di Germania, ma in questo venerdì i piloti hanno valutato la ...

NAPOLI - DE LAURENTIIS/ Calciomercato - Cavani - Benzema - Di Maria : tutte bufale - ma per il Matador si può fare! : NAPOLI, Aurelio de LAURENTIIS a 360° sul Calciomercato: da Cavani a Benzema, passando per Di Maria e Sabaly, ecco le parole del presidente partenopeo.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Non solo Morata : l'affare Higuain può dipendere anche da Batshuayi : Il destino di Gonzalo Higuain non è legato a doppio filo solo a quello di Alvaro Morata , in predicato di lasciare il Chelsea . Secondo quanto riportato da Sky Sport , a sbloccare la trattativa tra il club di Abramovich e la Juventus per il centravanti argentino potrebbe essere anche la partenza di Michy Batshuayi . Il belga, 24 anni, potrebbe lasciare ...

Giulio Regeni - l’omicidio è un affare di Stato. può e deve pregiudicare i rapporti con l’Egitto : Mi piacerebbe iniziare a scrivere sempre un pensiero partendo da un assioma positivo, o quantomeno affermativo. Mi dà l’idea che tutto assuma una forma più gradevole se comincia con un’apertura. E invece no, oggi non ho altra parola se non “No” per iniziare a ragionare su quello che sta accadendo. No, l’omicidio di Giulio Regeni (a volte mi sembra riduttivo chiamarlo omicidio, mi sembra che sia paragonabile ad un delitto passionale o vendicativo ...

Frigo smart - 10 cose utili che puoi fare in cucina : Raramente ci limitiamo a pensare ad uno smartphone come un dispositivo che possa fare telefonate: quando cerchiamo un nuovo telefono la ricezione dovrebbe essere una delle prime caratteristiche da tenere sott’occhio e invece ci impuntiamo sul design, sulla risoluzione del display e sulla bontà delle fotocamere. Questo perché la ricerca e lo sviluppo dell’elettronica di consumo ha aperto le porte a dispositivi davvero multitasking e ...

Non si dovrebbe fare una diagnosi per televisione - ma a volte può essere decisiva : Sul sito di aggiornamento medico MedScape è stato pubblicato un articolo che racconta la storia interessante di una diagnosi di carcinoma della tiroide fatta per televisione. La medicina insegna che qualsiasi diagnosi andrebbe formulata incontrando e visitando il malato, ma, piuttosto che non individuare un tumore, meglio diagnosticarlo per televisione. Erich Voigt, un otorinolaringoiatra statunitense, guardando un programma alla televisione, ha ...

Conte scrive a premier ceco Babis : in Ue nessuno può fare da solo : Roma, 17 lug., askanews, - 'Caro Andrej, la proposta italiana, ripresa in larga parte dalle conclusioni del 28 giugno, guarda con coraggio e lungimiranza alla sfida che abbiamo davanti. Non propone ...

Conte scrive a premier ceco Babis : in Ue nessuno può fare da solo : D'altronde non possiamo affrontare questo fenomeno guardando solo all'oggi, senza premurarci di considerare gli sviluppi futuri, che si ricollegano al tasso di crescita dell'economia mondiale e alle ...

Tour de France – Insieme alla Katusha Alpecin spunta Tony Paker! Kittel scherza : “puoi fare i velocista - ma io a basket…” [VIDEO] : Ciclista per un giorno, il cestista NBA Tony Parker veste i panni della Katusha Alpecin nel giorno di riposo del Tour de France Un lunedì da ricordare quello appena trascorso da Tony Paker. Il cestista ex San Antonio Spurs, lasciati dopo 17 anni per approdare agli Hornets, ha svestito i panni da giocatore NBA per vestire quelli di… ciclista! Il Francese, sfruttando il giorno di riposo del Tour de France, ha partecipato ad un ...

Vacanze accessibili in Sicilia? Si può fare!!! : Nel 2014 le spiagge accessibili In Sicilia erano solo 10. Ora sono 60 e questo è il frutto della lungimiranza di imprenditori che hanno capito non solo il valore etico, ma anche l’opportunità economica di accogliere turisti con esigenze speciali. Questo è quanto ci ha detto Bernadette Lo Bianco, Presidente dell’associazione Sicilia Turismo per Tutti. ? L’Associazione opera nell’ambito del turismo accessibile per essere di supporto ad enti, ...