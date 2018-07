Si laurea a soli 11 anni | ora sogna l' astrofisica

“Siamo tutti laureati e agricoltori : la nostra America è il Cilento. Così la terra ci conforta da solitudine e paura” : “Siamo forse la prima generazione di laureati che ha scelto di ritornare in questo estremo lembo del Cilento. Non abbiamo la pretesa di ingrossare le file dei professionisti, degli impiegati e della borghesia parassitaria, ma la voglia di tracciare insieme il solco dei contadini contemporanei”. Antonio Pellegrino, 40 anni, vive a Caselle in Pittari e si è laureato in sociologia a Napoli. Claudia Mitidieri viene dalla Basilicata, è ...