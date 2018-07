Si dice il VAR o la VAR? Risponde la Crusca | ' È maschile'

Tour de France 2018 : le pagelle della quattordicesima tappa. Omar Fraile il più forte sullo strappo - Roglic l'unico big a provarci : Peter Sagan 8 : forse non ci dovremmo più stupire, eppure ogni volta il tre volte campione del mondo sembra alzare ulteriormente l'asticella. Oggi nel finale si era staccato e sembrava fuori dai ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quattordicesima tappa. Omar Fraile il più forte sullo strappo - Roglic l’unico big a provarci : Arriva la fuga nella tappa di Mende al Tour de France 2018. Il migliore dei corridori all’attacco è stato lo spagnolo Omar Fraile che ha conquistato la vittoria in solitaria davanti al Francese Julian Alaphilippe e al belga Jasper Stuyven. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quattordicesima tappa. pagelle quattordicesima TAPPA Tour DE France Omar Fraile 10: è stato il più forte di tutti sullo strappo ...

Australia : superindice invariato a luglio : A luglio il superindice Australiano non ha fatto registrare variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Il dato precedente aveva segnato un -0,2%.

Volete un bambino? La scienza dice che è meglio provarci al mattino - e in primavera - : Il momento migliore per concepire un figlio è la mattina. Secondo uno studio svizzero condotto dall' Ospedale universitario di Zurigo e pubblicato sulla rivista Chronobiology International se si cerca ...

Mondiali Qatar 2022 - si giocherà a dicembre! Appuntamento tra 4 anni nel deserto. Sarà rivoluzione per i vari Campionati europei : I Mondiali 2018 di calcio stanno ormai per andare in archivio con la finale di Mosca che designerà il vincitore della 21esima edizione della Coppa del Mondo. Il prossimo Mondiale si disputerà nel 2022 in Qatar, esordiente assoluto come organizzatore della competizione, ma la vera grande novità sta nel periodo dell’anno in cui si svolgerà il torneo. Sarà il primo Mondiale della storia giocato in inverno, precisamente dal 21 novembre al 18 ...

Seduta quasi invariata per l'indice dei servizi di consumo italiano - +0 - 18% - : Seduta invariata per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari , mentre l' indice EURO STOXX chiude in leggero rialzo. Il FTSE Italia Consumer Services ha iniziato a trattare a 26.037,11, con una ...

“Variety” dice che Facebook sta trattando con Cristiano Ronaldo per realizzare una docu-serie su di lui : Variety, un sito sempre molto informato su cinema, serie e tv, ha scritto che Facebook sta trattando con Cristiano Ronaldo per realizzare una docu-serie su di lui, da pubblicare su Facebook Watch, una piattaforma per vedere programmi originali in streaming o registrati The post “Variety” dice che Facebook sta trattando con Cristiano Ronaldo per realizzare una docu-serie su di lui appeared first on Il Post.

Torino : morto Don Carlo Carlevaris - il prete operaio. Lavorava in fabbrica e diceva messa : Don Carlo Carlevaris è stato uno dei primi preti operai italiani: oltre a lavorare in fabbrica diceva messa e operava per una chiesa povera e vicina ai lavoratori.Continua a leggere

La Roma vara il codice del tifoso : no a insulti e manifestazioni razziste anche sui social : A partire dalla prossima stagione la Roma adotterà un regolamento rivolto ai propri tifosi seguendo così le nuove norme della giustizia sportiva della Figc introdotte in seguito alla firma del ...

Bce : tassi invariati - fine Qe a dicembre : 14.12 In linea con le attese del mercato, la Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi d'interesse.Resta fermo allo 0% il principale, a 0,25% quelli marginali, a -0,40% quello sui depositi Inoltre Bce ridurrà gli acquisti di titoli attraverso il Qe,Quantitative Easyng, a 15 mld al mese da ottobre fino a dicembre, per poi portarli a zero da gennaio in poi. Il capitale dei bond acquistati che arrivano a scadenza saranno reinvestiti ...