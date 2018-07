Sheffield United-Inter in diretta | segui l' amichevole in tempo reale

Sheffield United-Inter 1-0 - amichevole : risultato e cronaca in diretta live : Sheffield United-Inter, amichevole estiva 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sheffield United Inter : il risultato in diretta LIVE. Le formazioni ufficiali : Dopo lo spettacolare 3-3 con lo Zenit San Pietroburgo, trasferta inglese per l'Inter che affronta lo Sheffield United, squadra di Championship. Spalletti lancia per la prima volta la coppia d'attacco Icardi-Lautaro Martinez--Sheffield United (5-3-2): Henderson; Baldock, Stevens, Fleck, O’Connel, Basham, Lundstram, Evans, Clarke, Egan, McGoldrick. All. Wilder.--Inter (4-4-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Candreva, ...

INTER Sheffield United / Streaming video e diretta tv : orario - focus sugli avversari inglesi e formazioni : diretta INTER SHEFFIELD UNITED, Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che la squadra nerazzurra gioca allo stadio Bramall Lane.

Sheffield United - Inter : probabili formazioni e info sulla diretta dell'amichevole : Sheffield United - Inter sara' la quarta amichevole dei nerazzurri dopo le due in Svizzera una vittoria ed una sconfitta e quella contro lo Zenit San Pietroburgo. Nella giornata di martedi 24 luglio, alle ore 20.30, la formazione di Luciano Spalletti sfidera' lo Sheffield United - squadra che milita in Championship - presso il Bramall Lane di Sheffield, lo stadio della squadra che in Inghilterra è riuscita a vincere tutte e 4 le serie ...