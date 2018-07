Shadow of the Tomb Raider entra in fase gold

Shadow of the Tomb Raider : nuovo trailer dedicato alla città di Paititi : Shadow of the Tomb Raider, terzo capitolo della nuova trilogia iniziata da Square Enix nel lontano 2013, ha come obiettivo quello di mostrare una Lara tutta nuova, più esperta e agguerrita di come l'abbiamo vista in passato. Oggi però parleremo dei luoghi che faranno da sfondo alle avventure di Lara, in particolare la città di Paititi.Come riporta Gamingbolt, Paititi è una città che si è sviluppata senza l'influenza del mondo moderno e della sua ...

Shadow of the Tomb Raider ci da un assaggio della colonna sonora : Tomb Raider ha sempre accompagnato i giocatori con una serie di colonne sonore di pregio, e il nuovo Shadow of the Tomb Raider naturalmente non vorrà essere da meno, riporta Duashockers.Ebbene quest'oggi Square Enix ed Eidos Montreal hanno pubblicato una serie di video con tre diversi brani del gioco ed un making of della musica che accompagna il cinematic trailer con cui abbiamo potuto conoscere il gioco.Il making of si rivela piuttosto ...

Katherine McNamara di Shadowhunters commossa dall’affetto dei fan dopo la cancellazione : “Siamo una famiglia” : La campagna social #SaveShadowhunters prosegue senza sosta e Katherine McNamara di Shadowhunters ha ammesso di essere davvero commossa dall'affetto dimostrato dai fan di tutto il mondo. In un'intervista a cuore aperto con Shumdario News, l'attrice ventiduenne ha parlato della cancellazione della serie che, a distanza di quasi un mese continua a far parlare, e di come questo show le abbia cambiato la vita. "Questa serie è stata così speciale ...

Shadow PROGRAM-PROGRAMMA SEGRETO - IRIS/ Info streaming del film con Donald Sutherland (oggi - 22 giugno 2018) : SHADOW Program, IRIS: stasera in onda il film di George Cosmatos, nel cast Charlie Sheen, Donald Sutherland, Linda Hamilton e Stephen Lang. (oggi, 22 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Disponibile gratuitamente un tema dinamico per PS4 di Shadow of the Colossus : Se amate Shadow of the Colossus, questa è la notizia che fa per voi! Sony Interactive Entertainment ha recentemente pubblicato un tema dinamico per PS4 dedicato proprio al capolavoro del Team ICO.Il tema viene fornito con icone personalizzate, colonna sonora e una presentazione di sfondi diversi che mostrano splendide viste del gioco.Sfortunatamente, come riporta Dualshockers, il tema è Disponibile solo sul PlayStation Store giapponese e, ...

Shadow of the Tomb Raider supporterà NVIDIA Ansel e Highlights : Shadow of the Tomb Raider supporterà NVIDIA Ansel e Highlights. A seguito della notizia della collaborazione con Square Enix, Eidos-Montréal, Crystal Dynamics e Nixxes come partner ufficiale di Shadow of the Tomb Raider, NVIDIA annuncia oggi che il nuovo titolo supporta le sue tecnologie Highlights e Ansel. NVIDIA Highlights immortalerà in automatico i momenti in-game più importanti del gran finale della nuova trilogia di Lara Croft utilizzando ...

Shadowhunters 4 ci sarà? Katherine McNamara spera in un revival dopo la cancellazione : I fan dell'adattamento televisivo dei romanzi di Cassandra Clare sperano ancora di vedere Shadowhunters 4. La serie fantasy è stata cancellata da Freeform dopo solo tre stagioni. Il devastante annuncio ha sconvolto i fan di tutto il mondo che hanno dato il via a una campagna mediatica, sulla scia di quella di Lucifer - che a quanto pare sta iniziando a dare i suoi frutti. Il mese di maggio è stato cruciale per alcune delle serie tv più ...

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider si mostra in un nuovo trailer di gameplay alla conferenza Square Enix : La conferenza Square Enix che si sta tenendo in questi minuti si è aperta con una lunga parentesi dedicata a Shadow of the Tomb Raider, durante la quale è stato mostrato un lungo video di gameplay che ha posto l'accento sulle novità proposte dal titolo sviluppato da Eidos Montreal.Il gameplay, ambientato nella giungla, vanterà numerosi elementi stealth con Lara Croft che è diventata una vera e propria predatrice, in grado di eliminare manciate ...

E3 2018 - primo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider : Indietro 11 giugno 2018 2018-06-11T15:27:48+00:00 ROMA – Su il sipario su Shadow of the Tomb Raider. Il nuovo capitolo della saga firmata Crystal Dynamics si è mostrato con uno spettacolare video gameplay nel corso della conferenza Microsoft all’E3 2018. In uscita per PS4, Xbox One e PC il 14 settemebre 2018, il titolo chiude la […] L'articolo E3 2018, primo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider proviene da NewsGo.

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider - anteprima : Di tutte le informazioni recentemente trapelate riguardo l'atteso Shadow of the Tomb Raider, la più azzeccata è senza dubbio quella che indica il titolo come la conclusione di un'era per la dottoressa Croft; la trilogia è giunta al termine, ed è ormai chiaro come il tema principale dell'opera fosse uno e uno soltanto: l'innocenza perduta. Non potremmo essere più distanti da quella fragile Lara attanagliata dai dubbi che, gemendo, si faceva ...

E3 2018 : un nuovo splendido trailer per Shadow of the Tomb Raider : Continua in questi minuti la conferenza E3 2018 di Microsoft e, tra i vari protagonisti dello show, c'è stato spazio anche per Shadow of the Tomb Raider.La nuova avventura di Lara Croft, in arrivo il prossimo 14 settembre, è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer che ci ha fornito una nuova occhiata ad alcuni spezzoni di gameplay.Ecco qui il video, buona visione:Read more…

"Shadow of the Tomb Raider è giocabile da un anno - creare nuove IP è molto difficile" : Come riporta WCCFtech il boss di Montreal David Anfossi, in occasione di un'intervista concessa a MCV Magazine, ha svelato che l'attesissimo Shadow of the Tomb Raider è interamente giocabile da un anno internamente allo studio, per cui gli sviluppatori sono al lavoro per misurare centimetro dopo centimetro il ritmo della storia.Egli si è esposto si quanto sia difficile realizzare delle nuove IP:"Il nostro approccio allo sviluppo di videogiochi ...

Shadow of the Tomb Raider : il nuovo video si focalizza sull'interfaccia utente e la mappa : Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider della serie "Meet the Team". L'ultimo filmato si concentrava sulle fasi esplorative in compagnia del gameplay director, Daniel Drapeau, questa volta il protagonista è l'UI Lead, David Boileau.Come segnala Dualshockers, in questo nuovo video diario, ci si focalizza sull'interfaccia utente. David Boileau parla di come gli sviluppatori abbiano pensato a una UI ...

Il nuovo video di Shadow of the Tomb Raider si concentra sulle fasi esplorative : Gli sviluppatori di Shadow of the Tomb Raider continuano a condividere in rete nuovi filmati della serie "Meet The Team". Se nell'ultimo video si parlava della complessa IA implementata nel gioco, ora è il gameplay director, Daniel Drapeau, a svelare qualche altro dettaglio.Come riporta Dualshockers, Drapeau parla della capacità di Lara di nuotare sott'acqua liberamente, che gli permetterà di scoprire nuovi ambienti come piccole caverne o Tombe ...