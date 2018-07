Sette consigli per proteggere i dati aziendali secondo Samsung

agi

(Di martedì 24 luglio 2018) Oggi, l’utilizzo degli smartphone nell’ambiente di lavoro, ha reso ancora più delicato il problema della vulnerabilità delle aziende, per questo è fondamentale adottare delle pratiche a supporto della sicurezza dei nostri dispositivi digitali. Eccopratiche da adottare per(e non solo): Mantenere il dispositivo aggiornato Spesso gli utenti credono che l’aggiornamento del sistema operativo sia solo una scocciatura: minuti preziosi passati senza ricevere messaggi, controllare la posta o postare le nuove stories. Ma in realtà non è così. Spesso dimentichiamo che ogni smartphone è un sistema operativo. Se il sistema viene compromesso, la sicurezza di tutto l’ambiente è a rischio. Il codice di un software non è mai perfetto e con l’aumentare della ...