Sesto San Giovanni Incidente in A4 un morto e tre feriti

Islam - Sesto San Giovanni vieta il burqa negli uffici pubblici : Sesto San Giovanni vieta i veli più pesanti negli uffici pubblici. "D'ora in poi, negli edifici pubblici, è vietato l'ingresso col volto coperto - ha annunciato ieri il sindaco, Roberto Di Stefano (Forza Italia) - La norma è contenuta nel nuovo regolamento di polizia urbana e segue la legge regionale sul tema. vietato, negli uffici comunali, l'accesso a chi porta il casco, passamontagna, burqa e nijab".Da oggi, quindi, nel popoloso Comune del ...

Tuffi grandi altezze - World Series Bilbao 2018 : vince l’americano Lo Bue. Sesto Alessandro De Rose : Sesto posizione per Alessandro De Rose nella tappa di Bilbao delle World Series di Tuffi dalle grande altezze. Una scenografia meravigliosa con una piattaforma a 27 metri di altezza sul ponte La Salve ed il museo Guggenheim sullo sfondo. Trionfo americano in quel di Bilbao, con gli USA che piazzano anche due atleti sul podio. La vittoria è andata a Steve Lo Bue, campione del mondo in carica e primo nella classifica generale, con un punteggio ...

Milano : omicidio Sesto San Giovanni - un fermo : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - E' stato fermato il presunto autore dell'omicidio di Federico Megna, ucciso nel tardo pomeriggio di ieri in via Carlo Marx a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano. L'uomo, pluripregiudicato di 58 anni, fermato dai carabinieri e dagli agenti del commissariato,

Sesto San Giovanni - un uomo ucciso a coltellate : Si tratta di un 48enne con precedenti penali: è stato trovato e soccorso, ma è spirato in ospedale. Altri 3 feriti nelle stesse ore

Marano - sarà disSesto finanziario : la Corte dei Conti ha bocciato nuovamente il piano di risanamento : Dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche, un'altra tegola si abbatte sul Comune di Marano. L'ente cittadino sarà costretto a dichiarare il dissesto finanziario. La Sezioni Riunite della ...

Milano : armato di pistola minaccia passanti - arresto a Sesto San Giovanni : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Un 40enne di origine georgiana è stato arrestato dai carabinieri a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano, per detenzione illegale di armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, seduto sulla banchina della stazione ferroviaria di Sesto, avrebbe