Sesso tra Wanda Nara e Maradona? In Argentina sono sicuri | “una notte di passione nella

Sanità : asSessore Veneto incontra sindaci su punti nascita - in corso lavoro costruttivo (2) : (AdnKronos) – “Il confronto in atto con i tecnici del Dicastero e con il nuovo Ministro Giulia Grillo ‘ ha riferito ai sindaci ‘ è molto concreto, e si basa sulla ridefinizione di parametri che tengano conto di alcune questioni oggettive: una realtà profondamente cambiata dal 2010, le necessità concrete, e dimostrate, dei residenti in alcune zone della regione, le caratteristiche sociali e territoriali delle zone ...

Sanità : asSessore Veneto incontra sindaci su punti nascita - in corso lavoro costruttivo : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – ‘E’ in corso un’interlocuzione ragionevole e costruttiva con il Ministero della Salute. Confermo l’obbiettivo già indicato dal Presidente Zaia: mantenere aperti tutti i punti nascita esistenti in Veneto”. Lo ha detto oggi l’assessore alla Sanità della Regione Luca Coletto incontrando, su delega dello stesso Zaia, un gruppo di sindaci delle aree del Veneto interessate ...

Roma - i rifugiati sudanesi sfrattati : “Non possiamo tornare nei centri accoglienza”. L’asSessora : “Alternativa alla strada” : Prosegue il presidio dei rifugiati di via Scorticabove, a Roma Est. Sono in strada dal 5 luglio scorso, quando il simbolo della comunità sudanese a Roma – l’immobile nella zona industriale della Tiburtina – è stato sgomberato dalle forze dell’ordine in esecuzione a un ordine di sfratto per morosità: da allora dormono in tende e furgoni proprio davanti al palazzo dove fino a pochi giorni fa vivevano. Ieri, lunedì 23 luglio, i ...

Salerno - tramonto bollente sulla spiaggia. Coppia fa Sesso sfrenato sul lettino : arrivano i carabinieri : Una scena ripresa sul litorale salernitano nei giorni scorsi sta facendo il giro della rete: una focosa Coppia di amanti si abbandona ad un appassionato amplesso su un lettino da spiaggia. Gli ombrelloni chiusi, il sole al tramonto, ma l’atto sessuale non è passato inosservato e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri L'articolo Salerno, tramonto bollente sulla spiaggia. Coppia fa sesso sfrenato sul lettino: arrivano i carabinieri ...

Consip - Gianpaolo Scafarto asSessore per Forza Italia. Indagò su Tiziano Renzi : “Strano? Nessuna velleità politica” : Il nuovo assessore alla Sicurezza e alla legalità del Comune di Castellammare di Stabia è il maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto, l’uomo che fu tra i primi a indagare sul caso “Consip” che coinvolgeva tra gli altri Tiziano Renzi, padre dell’ex Presidente del Consiglio. Scafarto è al momento sotto inchiesta dalla Procura di Roma con le accuse di falso, rivelazione del segreto d’ufficio e depistaggio (a marzo il Riesame ha annullato la ...

Sesso - l’allarme : a Napoli boom di infezioni tra i giovani : infezioni sessualmente trasmissibili in aumento fra gli adolescenti a Napoli. L’allarme arriva da Fabrizio Iacono, docente di urologia e andrologo dell’Azienda universitaria Federico II di Napoli, che evidenzia come negli ultimi anni si sia assistito a “un aumento esponenziale” di questi disturbi. A favorire l’abbassamento della guardia è l’asintomaticità di molte di queste infezioni, un fatto che ...

Varese - Lake & Sound Fest - AsSessore Strazzi : un festival per la città e i giovani : L'Assessore Francesca Strazzi L'Associazione Coopuf Iniziative Culturali, in collaborazione con Tube Agency, ASD Rugby Varese, Albachiara Spettacoli, Madboys Eventi & Concerti, e con il partenariato del Comune di Varese propone un nuovo Festival musicale nel capoluogo prealpino. La città al centro dei sette laghi ospiterà un nuovo l'...

Sesso a pagamento con la modella di Playboy - Fbi sequestra audio di Trump : «Non posso credere che Michael mi abbia fatto questo...»: sarebbe stata questa la prima reazione di Donald Trump - riportata dalla Cnn che cita fonti vicine al presidente Usa - dopo che il New York...