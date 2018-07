Sessa Aurunca | spaccio di droga | presi tre pusher

Omicidio Luca Toscano a Sessa Aurunca - bufala e precisazioni sulla scarcerazione dell’immigrato : Si discute moltissimo in queste ore dell' Omicidio Luca Toscano a Sessa Aurunca . Il 77enne è stato letteralmente finito a mani nude da un immigrato, tale Charles Opoku Kwasi, nato nel Ghana 31 anni fa, che a quanto pare viveva in Italia senza una fissa dimora e privo un permesso in Italia da almeno quattro anni. Nello specifico, sta prendendo piede una bufala mista a disinformazione sull'accaduto, in quanto il ragazzo era stato arrestato nella ...

Sessa Aurunca - paziente psichiatrico uccide a pugni un uomo in ospedale : L'omicidio ha avuto luogo nel reparto Prevenzione, Diagnosi e Cura dell'ospedale di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta [VIDEO], nella giornata di ieri 2 luglio. [VIDEO] Un uomo, un paziente psichiatrico della struttura, ha aggredito a mani nude un infermiere in pensione, colpendolo al capo e uccidendolo. L'assalitore, un immigrato di origine africane di cui non sono ancora note le generalita', era ospitato nella struttura per problemi di ...