Serie C | il 7 agosto i calendari

Serie C - i calendari 2018/2019 saranno presentati il 7 agosto : Al termine del consiglio direttivo tenutosi a Firenze la Lega Pro ha comunicato la data di presentazione dei calendari per la stagione 2018/2019. L'articolo Serie C, i calendari 2018/2019 saranno presentati il 7 agosto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fantacalcio Serie A - metà agosto o inizio settembre il momento ideale per l'asta : La passione per il calcio e per il Fantacalcio [VIDEO] non va mai in vacanza. E così chi si avvicina alle ferie, oppure chi sta gia' sotto l'ombrellone, sta gia' sicuramente pensando all'asta. Quando organizzarla? Non è facile fare delle ipotesi, ma considerando la data di chiusura del calciomercato e quella dell'inizio del prossimo campionato di Serie A, sembrano esserci soltanto due piste percorribili. Cerchiamo allora di fare chiarezza e di ...

Le Serie Netflix di agosto 2018 da non perdere : da Disincanto a Better Call Saul 4 e Ozark 2 : Quali sono le serie Netflix di agosto 2018 da non perdere? Il prossimo mese, la piattaforma streaming offrirà ai propri utenti una nuova vasta gamma di prodotti da guardare. Tra film, documentari e tanto altro, c'è spazio anche per le serie televisive. Mentre a fine luglio è in arrivo la sesta stagione di Orange Is The New Black, l'estate non finisce qui. Netflix ha introdotto una novità per i suoi utenti. Infatti, da agosto, il servizio ...

Serie C - campionato al via il 26 agosto : ROMA - Il via il 26 agosto, la sosta a gennaio e tre turni infrasettimanali. La Serie C ha ufficializzato le date della prossima stagione, che avrà come antipasto la prima giornata della Coppa di ...

La prossima Serie A di calcio maschile inizierà il 19 agosto 2018 e finirà il 29 maggio 2019 : Il prossimo campionato di calcio maschile di Serie A inizierà il 19 agosto 2018 e si concluderà il 26 maggio 2019. Ci saranno tre turni infrasettimanali (26 settembre, 26 dicembre, 3 aprile) e quattro soste per le partite delle nazionali The post La prossima Serie A di calcio maschile inizierà il 19 agosto 2018 e finirà il 29 maggio 2019 appeared first on Il Post.

Serie A - le date del calciomercato 2018/19 : chiuderà il 17 agosto e il 18 gennaio : Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo: da quest'anno, la novità sarà la chiusura anticipata rispetto al passato. L'articolo Serie A, le date del calciomercato 2018/19: chiuderà il 17 agosto e il 18 gennaio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.