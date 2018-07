Serie C | i calendari 2018 2019 saranno presentati il 7 agosto

Sorteggio calendario Serie A 2018/19 : le regole da sapere prima : Il Sorteggio dei calendari per la Serie A è il primo passo ufficiale verso la nuova stagione. L'attesa per un derby, per una sfida decisiva, l'ansia da ultima giornata: "Chi sfideremo?". Tifosi, ...

Basket – Martedì saranno resi noti i calendari di Serie A2 e B maschili e Serie A1 e A2 femminili : calendari A2 e Serie B maschile, A1 e A2 femminile 2018/19. Il 24 luglio dalle 12:00 online sul sito www.fip.it Alle ore 12.00 di Martedì 24 luglio, il Settore Agonistico FIP renderà noti i calendari dei campionati di Serie A2 e Serie B maschile e di A1 e A2 femminile per la stagione 2018/2019. I calendari saranno disponibili sul sito FIP. Serie A2 Girone EST Andrea Costa Imola Aurora Jesi Scaligera Verona Dinamo Academy Cagliari UCC ...

Calendario amichevoli/ Serie A : oggi spazio a Atalanta e Bologna. Il programma dei test match internazionali : Calendario amichevoli: ecco il programma dei test match attesi oggi domenica 15 luglio 2018. On campo anche due club della Serie A ovvero Atalanta e Bologna.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 06:35:00 GMT)

Calendario Amichevoli/ Risultati Serie A : in campo 12 club tra cui Roma - Napoli - Inter! Il programma completo : Calendario Amichevoli: anche oggi sabato 14 luglio si torna in campo per i primi test match estivi. Riflettori puntati su 12 club di Serie A tra Inter, Roma e Napoli.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:29:00 GMT)

Serie A : il 26 luglio il sorteggio del calendario : La Lega di Serie A ha ufficializzato la data del sorteggio dei calendari del prossimo campionato: sarà giovedì 26 luglio e avverrà nella sede di Sky Sport . Non sono stati precisati ancora l'orario dell'evento e i criteri di compilazione.

