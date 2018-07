Sergio Marchionne | l' ultima volta in tv prima della malattia | il gesto ' premonitore' in

Cosa è successo a Sergio Marchionne? : «È in ospedale per un intervento alla spalla». «Sergio non tornerà più». Sono i due comunicati di Fca, il secondo firmato direttamente come lettera ai dipendenti da John Elkann, che segnano la vicenda di Sergio Marchionne, ma che non spiegano del tutto Cosa è accaduto al manager italo canadese. Marchionne è ricoverato all’Universitätsspital di Zurigo dal 28 giugno. Dall’ospedale non trapela niente, come da Fca non arriva niente di più dei ...

Sergio Marchionne - la ricostruzione drammatica di cosa è successo in sala operatoria : Una voce autorevole in casa Fiat conferma la natura della malattia che avrebbe colpito Sergio Marchionne. In questi giorni si è parlato anche di “coma”, “terapia intensiva” e di “gravi complicazioni”. Dunque, che cosa è successo? Sergio Marchionne si è sottoposto davvero a un intervento alla spalla oppure c’era altro? Franzo Grande Stevens ha scritto una lettera al Corriere della Sera, ipotizzando ...

Sergio Marchionne - Sebsatian Vettel in Ferrari e l'unico traguardo mancato : il titolo in Formula 1 : La vittoria nel Campionato del Mondo di Formula 1 è il grande traguardo mancato da Sergio Marchionne. Eppure non ha lesinato investimenti ed energia per raggiungerlo. Fin dall'autunno del 2014 quando era arrivato a Maranello al ...

Vi racconto come è cambiata la Fiat con Sergio Marchionne in Fca : E questo spiega il pesante impatto della casa torinese sulla politica e l'economia italiana. Adesso va di moda dire che, però, la Fiat ha licenziato, ha maltrattato gli operai, ha aperto e chiuso ...

Grande Stevens ricorda Sergio Marchionne - ancora ricoverato in Svizzera : Questo articolo è stato verificato con: https://www.corriere.it/economia/18_luglio_22/lettera-Grande-Stevens-per-me-era-come-figlio-diventato-fratello-56023eee-8dee-11e8-8382-fa27f64b6a47.shtml http:/...

Sergio Marchionne - la lettera straziante che inviava ai nuovi assunti di Fca : da brividi : Un testo breve e diretto, dentro il quale è concentrata tutta la filosofia alla base della sua gestione, quella che lo ha consegnato alla storia dell'economia mondiale.

Sergio Marchionne - l'indiscrezione di Dagospia sulla guerra in Fca : perché John Elkann ha fatto fuori il suo uomo : Ci avrebbe pensato tutta la notte il manager Alfredo Altavilla prima di presentare le dimissioni da reponsabile di Fca per l'Europa. Il fedelissimo di Sergio Marchionne , ricoverato in una clinica a ...

A Piazza Affari la galassia Agnelli brucia 2 - 3 miliardi. Pesa l'addio di Sergio Marchionne : Milano chiude come peggior listino del vecchio continente, con un passivo dello 0,86%, apPesantito dalla galassia Agnelli che dopo la drammatica uscita di scena di Sergio Marchionne ha bruciato in una sola seduta oltre 2,3 miliardi di euro. Il tutto in una seduta comunque debole per le borse del vecchio continente, apPesantite dalle tensioni geopolitiche Usa-Iran e dai persistenti timori legati ai dazi che penalizzano anche Wall Street.La ...

Sergio Marchionne in gravi condizioni dopo l'intervento chirurgico alla spalla : Lotta tra la vita e la morte Sergio Marchionne, stando a quanto comunicato ieri dalla societa' FCA. dopo un intervento chirurgico alla spalla, a cui si è sottoposto il manager a fine giugno, sono sopraggiunte inattese complicanze durante la convalescenza post operatoria [VIDEO]. Aggravamento tale da non permettere a Marchionne di prore l'attivita' lavorativa. Le parole del comunicato, lette da John Elkann, esprimono una profonda amarezza per un ...

