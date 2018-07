SERGIO MARCHIONNE | CONDIZIONI DI SALUTE E ‘MISTERI’ “Così John Elkann comanderà in Fca

Ferrari - terremoto dopo l'addio di SERGIO MARCHIONNE : il gesto-lampo di John Elkann : La rapida successione alla guida della Ferrari da Sergio Marchionne a Louis Camilleri ha rischiato di rappresentare un vero e proprio terremoto per il Cavallino. Secondo le previsioni prospettate ...

La vignetta di Vauro (di cattivo gusto) su SERGIO Marchionne : Mentre Sergio Marchionne è ricoverato in condizioni disperate e irreversibili nel reparto di terapia intensiva di una clinica in Svizzera, a Zurigo, c"è già chi gli fa il funerale.E dopo l"irrispettoso "Così Fiat" de Il Manifesto, la freddezza del sindaco di Torino Chiara Appendino, l'attacco dell'ex Pd Enrico Rossi e la gretta esultanza di migliaia di utenti sui social network per la critica e drammatica condizione di salute del 66enne, oggi ...

SERGIO MARCHIONNE – L’agghiacciante lettera degli operai : “nemmeno una lacrima per lui” : Il volantino degli operai di Pomigliano sulla attuale situazione legata a Sergio Marchionne: parole dure e sincere “Condizioni irreversibili”, questo l’ultimo aggiornamento su Sergio Marchionne, ricoverato a Zurigo da fine giugno, quando aveva programmato un intervento alla spalla destra. Sembra che qualcosa possa essere andato storto sin dal momento dell’anestesia e, adesso Marchionne versa in gravissime ...

“Non è un caso”. SERGIO MARCHIONNE - le ultime parole strazianti il giorno del ricovero. Cosa ha detto prima del coma irreversibile. Pelle d’oca : Sergio Marchionne sta vivendo le sue ultime ore di vita: sono 3 settimane che l’ex Ceo di Fca è ricoverato in clinica in Svizzera dopo un’operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Poi, però, le sue condizioni di salute sono precipitate e ora Marchionne è in coma irreversibile. Ora che non c’è più nulla da fare il presidente del gruppo Campari Luca Garavoglia ha inviato una lettera al ...

SERGIO MARCHIONNE : «Siate impavidi - mai mediocri» : Vorrei scrivere di Sergio Marchionne senza parlare del suo maglione (nero, non blu) né della sua malattia. Molti commentano il suo operato per partito preso, senza capirci davvero qualcosa, ma quasi tutti concordano sul fatto che sia stato un manager con una visione e un coraggio fuori del comune e che abbia condotto per la Fiat un’impresa che ha del sovrannaturale. Molti lo hanno definito un genio spietato. A me sembra un uomo con un destino – ...

SERGIO MARCHIONNE - l'ultima volta in tv prima della malattia : il gesto 'premonitore' in diretta : Sergio Marchionne continua ad essere ricoverato dal 28 giugno scorso in condizioni disperate presso l’ospedale di Zurigo in cui è stato sottoposto ad un intervento alla spalla che poi avrebbe lesionato l’aorta facendo precipitare il quadro clinico generale. Tra chi lo ricorda con nostalgia e chi lo accusa di aver fatto gli interessi degli imprenditori, ci piace tornare indietro alle sue ultime apparizioni in tv quando nulla o quasi faceva ...

Cosa è successo a SERGIO Marchionne? : «È in ospedale per un intervento alla spalla». «Sergio non tornerà più». Sono i due comunicati di Fca, il secondo firmato direttamente come lettera ai dipendenti da John Elkann, che segnano la vicenda di Sergio Marchionne, ma che non spiegano del tutto Cosa è accaduto al manager italo canadese. Marchionne è ricoverato all’Universitätsspital di Zurigo dal 28 giugno. Dall’ospedale non trapela niente, come da Fca non arriva niente di più dei ...

SERGIO MARCHIONNE - la ricostruzione drammatica di cosa è successo in sala operatoria : Una voce autorevole in casa Fiat conferma la natura della malattia che avrebbe colpito Sergio Marchionne. In questi giorni si è parlato anche di “coma”, “terapia intensiva” e di “gravi complicazioni”. Dunque, che cosa è successo? Sergio Marchionne si è sottoposto davvero a un intervento alla spalla oppure c’era altro? Franzo Grande Stevens ha scritto una lettera al Corriere della Sera, ipotizzando ...

SERGIO MARCHIONNE - Sebsatian Vettel in Ferrari e l'unico traguardo mancato : il titolo in Formula 1 : La vittoria nel Campionato del Mondo di Formula 1 è il grande traguardo mancato da Sergio Marchionne. Eppure non ha lesinato investimenti ed energia per raggiungerlo. Fin dall'autunno del 2014 quando era arrivato a Maranello al ...