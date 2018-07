Sere d’arte | Il 27 luglio Bach a Castel Sant’Angelo

romadailynews

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma – Continuano con successo gli appuntamenti diD’Arte, la rassegna curata da Cristina Farnetti dedicata alla musica classica e barocca con incursioni nel moderno e contemporaneo che prende vita tra le mura diSant’Angelo nell’ambito di ArtCity 2018, la programmazione del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli. Venerdì 27la splendida Sala della Biblioteca ospiterà il Maestro Rinaldo Alessandrini, interprete al clavicembalo di unprogramma antologico dedicato a. Direttore di Concerto Italiano e direttore ospite delle più importanti orchestre barocche e non in Europa, America e Giappone, Alessandrini torna in veste da solista adopo lo straordinario successo del suo concerto monteverdiano dello scorso anno. Il Maestro eseguirà un programma organico che affianca composizioni brevi concepite talvolta a scopo ...