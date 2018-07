“Sentito?” Temptation Island | Riccardo abbraccia Ida e lo sussurra piano piano

caffeinamagazine

: Temptation Island. Ida e Riccardo tornano insieme. Ma avete sentito cosa si sono detti mentre si abbracciavano? Il… - DonnaFanpage : Temptation Island. Ida e Riccardo tornano insieme. Ma avete sentito cosa si sono detti mentre si abbracciavano? Il… - morocolamedici : La lezione di meraviglia di oggi è guardare Temptation Island - che non avevo mai sentito nominare fino a ora - con… - spettacolo_fp : Temptation Island. Ida e Riccardo tornano insieme. Ma avete sentito cosa si sono detti mentre si abbracciavano? Il… -

(Di martedì 24 luglio 2018) E come dicevano le anticipazioni, falò anticipato è stato tra Ida e, la coppia più ‘famosa’ di questa edizione 2018 di. L’ha richiesto lui, che non ha retto all’ennesimo filmato di lei con il tentatore Davide. Quando l’ha vista vicinissima al single, che le aveva portato dei regali per il figlio Samuele, che ha sfilato con lei mano nella mano e quando ha sentito la promessa “Quando lasceràandrò a prenderla a Brescia per portarla a cena”, sulle prima, davanti a Filippo Bisciglia, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha mantenuto la calma. Ma poi, tornato nel villaggio, si è fatto prendere da nostalgia e sconforto e ha richiesto l’incontro prima dello scadere dei 21 giorni previsti dal programma. Ida l’ha tenuto un po’ sulle spine. Non è arrivata subito all’appuntamento in ...