Seat Tarraco - Nuovo teaser e debutto fissato il 18 settembre

(Di martedì 24 luglio 2018) Laha diffuso undellaconfermandone ilper il prossimo 18in un evento dedicato a Tarragona. La nuova Suv spagnola, che si porrà al vertice della gamma con la variante sette posti e debutterà sul mercato entro la fine dell'anno, viene mostrata ancora una volta in maniera parziale, svelando la luce led anteriore già vista in altri scatti.Anteprima per dieci utenti. Laha voluto nel frattempo premiare dieci dei quasi 150 mila utenti che hanno partecipato al concorso per la selezione del nome della vettura. Le persone estratte sono state invitate da tutta Europa a Martorell per vedere in anteprima la nuova, ricavandone impressioni positive proprio sul design.