huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Se il cattivismo si fa Stato - FrankyRic : RT @HuffPostItalia: Se il cattivismo si fa Stato - HuffPostItalia : Se il cattivismo si fa Stato -

(Di martedì 24 luglio 2018) Cirasela è una bambina rom di un anno colpita da un piombino esploso da una pistola ad aria compressa. Rischia di non camminare mai più. La colpa di Cirasela, il cui nome in italiano sarebbe ciliegina, è di essere una piccola rom e la sua sfortuna di vivere nell'epoca dei censimenti, dell'odio feroce verso il diverso, delche si fa.Sul web, invece dello sdegno, la rivendicazione. "E allora Pamela, la ragazza uccisa da un immigrato?", come se ci fosse una gara tra vittime in un'escalation di violenza in cui è necessario affermare un primato: quello degli italiani, possibilmente uomini e bianchi visto che la violenza contro le donne viene, spesso, derubricata a fake news dai professionisti dell'odio seriale.Come si spiegherebbero, altrimenti, le parole oscene pronunciate da un cittadino che ha dichiarato in televisione che per la bambina ...