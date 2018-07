Se attaccano gli alieni | mettiamo da parte la guerra fredda e ci alleiamo

Sergio Marchionne - Di Maio contro “certa sinistra” : “Prima gli hanno permesso di tutto - ora lo attaccano. Sono miserabili” : Se la prende con “certa sinistra” che, quando Sergio Marchionne “era potente”, “gli ha permesso di fare ciò che voleva”. Mentre ora che l’ex amministratore delegato di Fca è ricoverato in condizioni irreversibili a Zurigo “lo attacca”. Li chiama “miserabili”, perché “bisogna rispettare chi sta male”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ...

Renzi : "attaccano il Matteo sbagliato" : Io però non intendo rispondere a nessuna polemica, solo politica: pronto a confrontarmi con tutti, su tutto, dall'Europa e l'immigrazione fino ai vitalizi o ai voucher. Prima o poi sarà chiaro anche ...

Salvini : “Ci attaccano Saviano - Corona - Balotelli - Renzi - Lerner? Sembrano la squadra di calcetto degli sfigati” : “Quelli che ci attaccano Sembrano la formazione della squadra di calcetto degli sfigati: Saviano, Corona, Balotelli, D’Alema, Renzi, Boldrini, Lerner..” Il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, esordisce così a Ivrea, dove partecipa a un appuntamento elettorale in vista del ballottaggio del 24 giugno a sostegno del candidato del centrodestra L'articolo Salvini: “Ci attaccano Saviano, Corona, ...

Sei troppo di destra : gli economisti amici di Macron attaccano il presidente dei ricchi : Ma allora Emmanuel Macron è davvero "le president des riches", il Robin Hood all'incontrario, quello che taglia "les aides sociales" come ha scritto questo blog il 7 giugno scorso e regala dieci miliardi di euro ai contribuenti più ricchi e proprietari di case sopprimendo la "tax d'habitation", l'imposta sulla prima casa, mettendo nei guai sindaci e amministratori locali che proprio su quella tassa, che somiglia molto alla nostra ...

Fontana 'Famiglie gay Mi attaccano perché sono cattolico'. Ma Salvini lo stoppa 'Sue idee non in contratto' : ROMA - Sostenere la famiglia, che è 'quella naturale', mentre le famiglie arcobaleno 'per la legge non esistono'. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano ...

Fontana 'La polemica sulle famiglie gay Mi attaccano perché sono cattolico'. Ma Salvini lo stoppa 'Sue idee non in contratto' : ROMA - Sostenere la famiglia, che è 'quella naturale', mentre le famiglie arcobaleno 'per la legge non esistono'. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano ...

"I populisti si prendono Roma" : anche gli Usa attaccano il nuovo governo : Dopo l'attacco del quotidiano tedesco Der Spiegel, che ha definito gli italiani "scrocconi", anche dagli...

ALESSANDRO E VITTORIO DI BATTISTA attaccano MATTARELLA/ Governo - "Colle come Bastiglia" : Pd "cultura fascista" : ALESSANDRO Di BATTISTA 'minaccia' MATTARELLA: "Non si opponga". Governo Movimento 5 Stelle-Lega, grandi polemiche sul padre VITTORIO, "cultura fascista"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 17:48:00 GMT)

Napoli-Crotone 2-0 | La diretta Si ricomincia - gli ospiti attaccano : Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri...