Scuola | Zaia a ministro Bussetti | Veneto senza maestre | a rischio inizio anno scolastico

(Di martedì 24 luglio 2018) Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – ‘Il regolaredel prossimoinè a fortissimo”. Lo scrive il presidente della RegioneLucaalper l’Istruzione Marco, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa laprimaria ina causa della carenza di insegnanti.Tre i fattori che penalizzano l’organico nelle scuole elementari della regione, secondo il governatore del: l’esclusione dellediplomate magistrali dalle graduatorie ad esaurimento, che inrelega 848 insegnanti prive di laurea alle sole supplenze; il venir meno di 888 insegnanti che, a settembre, vin pensione o hottenuto il trasferimento in altra regione; e il numero insufficiente di posti assegnati al(300 tra Padova e Verona) per i corsi di laurea in Scienze della formazione ...