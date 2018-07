Calendario scolastico 2018-19 : primo e ultimo giorno di Scuola - ponti e vacanze - Ultime Notizie Flash : Ecco il caldendario scolastico 2018-2019, attraverso il quale sapremo già le date sul primo e l'ultimo giorno di scuola, sui ponti e sulle vacanze. Il Calendario scolastico regione per regione

Scuola - ultime notizie docenti precari e ATA : abolizione comma 131 Legge 107 ‘da sola non basta’ : La Flc-Cgil ha fatto riferimento al dibattito parlamentare in merito all’ipotesi di abolizione del comma 131 della Legge 107 targata Matteo Renzi/Stefania Giannini: come senz’altro ricorderete, nel suddetto comma viene indicato il limite dei 36 mesi alla supplenze dei docenti e del personale ATA per la copertura dei posti vacanti e disponibili. abolizione limite 36 mesi per supplenze docenti e Ata […] L'articolo Scuola, ultime ...

NOIPA CEDOLINO LUGLIO 2018/ Stipendi Pa - ultime notizie : le date dei tre emissioni nel mondo Scuola : NOIPA CEDOLINO LUGLIO 2018: ultime notizie, date ufficiali di accredito e novità sui pagamenti degli Stipendi della Pubblica Amministrazione. Previsto conguaglio fiscale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 11:12:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Scuola - boom di pensionamenti entro fine anno : il nodo Miur-Inps (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 8 luglio. Quota 100 e Quota 41 promosse dalla Federazione sindacati indipendenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:20:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Docenti Scuola attendono la Quota 100 : polemiche su ritardi Inps (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 luglio. Quota 100 e Quota 41 promosse dalla Federazione sindacati indipendenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Vaccini - basterà l'autocertificazione per iscrizione a Scuola/ Ultime notizie : circolare Grillo-Miur in arrivo : Vaccini, basterà l'autocertificazione per iscrizione a scuola: le novità saranno incluse in una circolare ad hoc realizzata dai ministri della Salute e dell'Istruzione e in arrivo domani.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:00:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Scuola - problemi nel calcolo contributi : protestano Cgil - Uil e Cisl (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sul Governo e Quota 100: Di Maio, "finanziarla con taglio vitalizi e Pensioni d'oro". Usb attacca Inps e l'esecutivo: tutte le novità (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:58:00 GMT)

Scuola - mobilità docenti ultime notizie : nuova sentenza contro algoritmo - Miur sconfitto : Sull’algoritmo del Miur arriva un’altra sentenza contraria al Ministero. La notizia ci perviene direttamente dall’Avv. Antimo Buonamano che ha patrocinato il relativo ricorso. Con sentenza n. 5033/2018 pubblicata nei giorni scorsi il Giudice del Lavoro di Roma, ha accolto il ricorso di una docente di Scuola primaria di Mondragone che, aveva chiesto di essere trasferita […] L'articolo Scuola, mobilità docenti ultime notizie: nuova ...

Scuola - ultime notizie precariato : Italia denunciata al Parlamento Europeo ‘Buona Scuola e Jobs Act illegittimi’ : “La Buona Scuola e il Jobs Act introdotti in Italia dagli ultimi due governi sono illegittimi e non hanno affatto risolto il cronico problema del personale docente e Ata che rimane in altissima percentuale precario e sottomesso a continue lesioni dei propri diritti lavorativi”. A pronunciare queste parole il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, parlando a Bruxelles al consesso di parlamentari UE […] L'articolo Scuola, ultime ...

NOIPA - PAGAMENTO STIPENDIO POLIZIA/ Ultime notizie : retribuzione Scuola - cedolino con gli aumenti : NOIPA, PAGAMENTO STIPENDIO POLIZIA: gli arretrati e gli straordinari FESI, retribuzione in corso con qualche ritardo nei cedolini. Le Ultime notizie e le altre date ufficiali di giugno(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 07:39:00 GMT)

Scuola - mobilità docenti 2018/9 ultime notizie : il Miur ha fissato la data del confronto : Vi abbiamo riferito, nel corso della giornata di ieri, martedì 19 giugno, dell’appello lanciato al Ministero dell’Istruzione da parte dei sindacati rappresentativi Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, in merito ad un incontro urgente sulla questione mobilità annuale. La risposta da parte del dicastero di Viale Trastevere è stata tempestiva: infatti, attraverso un comunicato pubblicato sui siti ufficiali delle […] L'articolo ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 a Scuola : quanti insegnanti e Ata saranno coinvolti? (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018: ultime notizie su Quota 100 e Lavoratori Gravosi di oggi 19 giugno. La proposta di Confasl-Unsa su Quota 41 e la "risposta" di Di Maio al Sole 24 ore(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:35:00 GMT)

LUCCA - BULLISMO CONTRO PROF : 3 DEI 6 DENUNCIATI RIMANDATI/ Ultime notizie : la Scuola così li “assolve”? : BULLISMO, offese a PROF LUCCA: solo 8 studenti promossi su 26: 8 RIMANDATI, 10 bocciati. Ultime notizie: tre dei sei bulli sono stati "graziati", il preside parla di "amarezza"(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 22:08:00 GMT)

Terni - 17enne perde la vista alla festa della Scuola/ Ultime notizie : “Ecstasy nella bottiglietta d'acqua” : Terni, 17enne perde la vista alla festa della scuola: “Mi hanno messo della droga nella bottiglietta d'acqua”, ha raccontato. Le Ultime notizie sulla vicenda(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:31:00 GMT)