Scuola | Decreto dignità | relatori e maggioranza non rispondono all' appello del Ministro

Voucher e precari della Scuola. Luigi Di Maio annuncia il "decreto Dignità 2.0" : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl Dignità su cui la maggioranza avrebbe già trovato un'intesa. Da lunedì le commissioni Finanze e Lavoro della Camera passeranno al vaglio i circa 900 emendamenti depositati ma l'attenzione si concentrerà su un pacchetto di qualche decina di proposte ...

Scuola - c'è il decreto : 57mila assunzioni per il prossimo anno scolastico : Sono 57.322 le assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2018/2019 richieste dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il...

Scuola - maestre escluse da GaE : ipotesi decreto legge concorso e Fit prima dell'11 luglio : Emergono novita' sull'azione del nuovo Governo Conte e del neo-ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti in vista della risoluzione del caos delle maestre diplomate magistrale della Scuola dell'Infanzia e primaria escluse dalle graduatorie a esaurimento GaE ed a rischio di licenziamento per quelle gia' assunte in ruolo in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato di dicembre 2017. Il Miur starebbe valutando l'adozione di un decreto legge ...

Scuola - diplomati magistrali - precariato e organici : senza decreto urgente nuovo anno a rischio regolarità : Rimane irrisolto il nodo sui diplomati magistrali, precariato e organici, tanto che il sindacato della Scuola Anief chiede un incontro urgente al neo Ministro del MIUR Marco Bussetti . Secondo il ...

Pittoni a Serracchiani : stringere su decreto precari Scuola : Botta e risposta tra il senatore della Lega Mario Pittoni e l’onorevole del PD Debora Serracchiani. Il nodo del contendere è l’emergenza dei docenti precari, nella fattispecie quella legata alla situazione dei diplomati magistrali e dei laureati in Scienze della Formazione Primaria. L’accusa mossa dall’onorevole dei Dem è quella di fare lo scaricabarile sulla pelle […] L'articolo Pittoni a Serracchiani: stringere su ...

L'Associazione culturale "Il Rischio Educativo" propone una Summer School sulla musica, dimensione profonda dell'esperienza conoscitiva oggi ai margini dell'educazione.