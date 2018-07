Scuola | assistere un familiare? Per un docente è quasi impossibile

scuolainforma

: RT @AlessiaZi: Pagherei oro per assistere ad una lezione di Ermal, sì, una lezione. Come se fossimo veramente a scuola o all’università. P… - Ermal_Meta_Simo : RT @AlessiaZi: Pagherei oro per assistere ad una lezione di Ermal, sì, una lezione. Come se fossimo veramente a scuola o all’università. P… - FrencyCommodi : RT @AlessiaZi: Pagherei oro per assistere ad una lezione di Ermal, sì, una lezione. Come se fossimo veramente a scuola o all’università. P… - cla_rity : RT @AlessiaZi: Pagherei oro per assistere ad una lezione di Ermal, sì, una lezione. Come se fossimo veramente a scuola o all’università. P… -

(Di martedì 24 luglio 2018)undurante una malattia, un ricovero o una operazione è alquanto problematico per un. Arriva in redazione una lettera in merito, che volentieri pubblichiamo, da parte di una insegnante. In un’estate dove si discute animatamente di temi quali il bonus di 500 euro, la chiamata diretta e la delusione per il mancato … L'articoloun? Per unproviene dainforma.