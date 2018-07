Sciopero 24 ore piloti e assistenti Ryanair da domani 24 luglio 2018

Ryanair - domani Sciopero di 24 ore : 15.02 Scioperano domani, per 24 ore, piloti e assistenti di volo Ryanair in Italia, Spagna, Belgio, Portogallo e Irlanda. La protesta è stata proclamata in Italia da Filt Cgil e Uiltrasporti "per il diritto a un contratto collettivo e per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori".Sono previsti presidi in diversi aeroporti. Il sindacato belga Cne aveva denunciato che la compagnia low cost irlandese avrebbe rimpiazzato il personale in ...

Ryanair : Filt e Uilt - domani Sciopero 24 ore : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – domani sciopero di 24 ore di piloti ed assistenti di volo Ryanair delle basi italiane, con presidi negli aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino, Napoli Capodichino. A proclamare la protesta in Italia sono Filt Cgil e Uiltrasporti, che spiegano: ‘lo sciopero è per il diritto ad un contratto collettivo e per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, e si inserisce ...

Trenitalia : in arrivo ventiquattro ore di Sciopero : In arrivo ventiquattro ore di possibili disagi per chi viaggia in treno. Inizia, infatti, sabato 21 luglio, alle ore 21:00, per terminare alla stessa ora di domenica 22 luglio, uno sciopero di rilevanza nazionale indetto dal personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che potrebbe condizionare le vacanze dei tanti turisti che in questo periodo dell'anno scelgono le tante località di mare del "Bel Paese". I possibili disagi per la ...

Treni in Sciopero per 24 ore : Treni fermi per ventiquattro ore e possibili disagi per i passeggeri. E' prevista per domani, sabato 21 luglio, la giornata di sciopero indetto da alcune sigle sindacali a partire dalle 21.00, stop ...

Cotral : indetto Sciopero 4 ore il prossimo giovedì : Roma – Cotral informa che il prossimo giovedi’ 26 luglio le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e S.L.M. Fast Confsal hanno proclamato uno sciopero di 4 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 12:30 alle ore 16:30. Fino alle 12:30 e alla ripresa del servizio alle ore 16:30 saranno garantite tutte le corse. Tutte le informazioni sulla modalita’ di sciopero e sul servizio saranno disponibili ...

Sciopero dei trasporti, treni e voli fermi per stop di 24 ore nel weekend

Operaio muore schiacciato da una lastra di metallo - Sciopero alla Cimolai : Infortunio mortale nello stabilimento della ditta Cimolai di Roveredo in Piano in via XX settembre dove Andrea Fellet, Operaio di 53 anni, residente a Roveredo, Pordenone ,, è rimasto schiacciato da ...

Sciopero trasporti Gtt oggi 16 luglio a Torino/ Ultime notizie : stop di 24 ore contro i 260 licenziamenti : Sciopero trasporti Gtt oggi 16 luglio a Torino: stop di 24 ore di tutti i mezzi pubblici contro i 260 licenziamenti annunciati dall'azienda entro il 2019. Fasce orarie di garanzia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:09:00 GMT)

Nicaragua: indetto sciopero di 24 ore contro il governo Ortega

Fca - nessun lavoratore ha aderito allo Sciopero di Pomigliano per protestare contro l'acquisto di Ronaldo : TORINO - nessun dipendente dello stabilimento di Pomigliano e del Centro logistico di Nola ha scioperato questa mattina nell'ambito delle iniziative di protesta promosse davanti allo...

Il 21 luglio Sciopero di 24 ore per gli assistenti di volo Vueling : Milano, 7 lug., askanews, - Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero di 24 ore degli assistenti di volo di Vueling Airlines per il prossimo 21 luglio. 'L'iniziativa di lotta - si legge in un ...