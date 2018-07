“Schiacciata tra due tir” Tragico incidente | morte choc in autostrada

caffeinamagazine

(Di martedì 24 luglio 2018)schianto stamani sull’A4 nel tratto compreso tra la barriera di Milano Est e l’immissione da Sesto San Giovanni. Per cause ancora da accertare un’auto guidata da un 59enne è rimasta coinvolta in uno scontro tra tre mezzi pesanti. È successo intorno alle 10.30. La vettura su cui si trovava la vittima, un uomo di 59 anni, è rimasta schiacciata tra due camion. L’impatto è stato violentissimo e fatale per il 59enne, che è morto sul colpo.Oltre al 59enne, sono rimasti coinvolti nell’i due conducenti dei camion, un 35enne e un 54enne, e un 46enne.Sul posto sono giunte due ambulanze, l’elicottero del 118 e i vigili del fuoco che stanno intervenendo sul tratto di A4 compreso tra la barriera Milano Est e Sesto San Giovanni.Gravi ripercussioni sul traffico, lunghe code si registrano nei pressi del tratto interessato. Nel 2017 sono stati 174.933 gli incidenti ...