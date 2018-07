Scherma – Mondiali 2018 | l’Italia prenota la quarta medaglia | Alessio Foconi in

Scherma - Mondiali 2018 : Alessio Foconi in semifinale nel fioretto - che rimpianti per Avola e Garozzo : Alessio Foconi vola in semifinale nel fioretto ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Il 28enne ternano avrà quindi la certezza di mettersi al collo la prima medaglia iridata inviduale della sua carriera. L’azzurro, che si è presentato a questo torneo come numero due del ranking, non ha deluso le aspettative e può continuare a sognare. rimpianti invece per Giorgio Avola e Daniele Garozzo, che si fermano ai piedi del podio contro due avversari ...

MONDIALI Scherma 2018 / Diretta streaming video Rai : fioretto - Alessio Foconi sale sul podio! : Diretta MONDIALI SCHERMA 2018, streaming video e tv: Alessio Foconi è sul podio nel fioretto individuale maschile, mentre Daniele Garozzo e Giorgio Avola sono stati eliminati ai quarti(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 11:41:00 GMT)

Scherma – Mondiali 2018 : sorriso azzurro nella sciabola maschile - la squadra azzurra accede ai quarti : La squadra azzurra della sciabola maschile ha superato la Gran Bretagna, qualificandosi per i quarti di finale La squadra italiana di sciabola maschile si qualifica ai quarti di finale dei Mondiali di Scherma di Wuxi. Il quartetto azzurro composto da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele ed Aldo Montano, testa di serie numero 2 del tabellone, ha superato la Gran Bretagna per 45-22. (ADNKRONOS)L'articolo Scherma – Mondiali 2018: ...

Scherma – Mondiali 2018 : niente da fare per la squadra azzurra di spada femminile - Italia eliminata agli ottavi dalla Germania : Dopo aver esordito superando nei sedicesimi la Lituania col punteggio di 45-19, l’Italia della spada femminile è stata superata dalla Germania col punteggio di 42-36 La squadra Italiana di spada femminile è stata sconfitta agli ottavi di finale ai campionati del mondo di Scherma di Wuxi. L’inedito quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alice Clerici e da Mara Navarria, reduce dal successo individuale, ...

Scherma – Mondiali 2018 : delusione azzurra nella sciabola femminile - Vecchi e Criscio fuori agli ottavi : Nessuna atleta italiana ha superato gli ottavi di finale del torneo di sciabola femminile ai Mondiali di Wuxi Nessuna italiana si è qualificata ai quarti di finale nella prova di sciabola femminile individuale ai campionati del mondo di Scherma di Wuxi. Irene Vecchi e Martina Criscio si fermate agli ottavi di finale. La livornese è stata fermata sul 15-12 dalla russa Sofia Pozdniakova che ha completato una rimonta iniziata con ...

Mondiali Scherma 2018/ Diretta streaming video Rai - Daniele Garozzo e Foconi ai quarti del fioretto : Diretta Mondiali scherma 2018, streaming video e tv: Daniele Garozzo e Alessio Foconi sono ai quarti di finale nel fioretto maschile, dove anche Giorgio Avola cerca la qualificazione(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:29:00 GMT)

Scherma - Mondiali 2018 : tutte eliminate le sciabolatrici azzurre. Vecchi e Criscio si fermano agli ottavi : Non ci saranno medaglie per l’Italia nella prova individuale di sciabola femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Una giornata da dimenticare per le azzurre, con nessuna delle quattro italiane in pedana che è riuscita a raggiungere i quarti di finale. Il miglior risultato è stato quello di Irene Vecchi e Martina Criscio, che sono state sconfitte entrambe agli ottavi di finale rispettivamente dalla russa Sofia ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : 24 luglio. Fioretto : Garozzo e Foconi ai quarti! Sciabola donne : Criscio e Vecchi fuori agli ottavi. Spada a squadre donne out : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Oggi si assegneranno gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, nella Sciabola femminile e nel Fioretto maschile. La punta dell’Italia sarà Daniele Garozzo, che dopo il titolo olimpico ed europeo proverà a completare la bacheca con quello iridato. Potranno lottare per le medaglie anche Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio ...

Scherma - Mondiali 2018 : sciabolatori ai quarti di finale. Le spadiste deludono e sono eliminate : sono cominciate le gare a squadre ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Oggi scendevano in pedana spadiste e sciabolatori per delineare il tabellone dei quarti di finale, mentre domani verranno assegnate le medaglie. Una giornata da luci e ombre per l’Italia con la delusione della squadra di spada femminile che non è riuscita ad entrare tra le prime otto, mentre quella di sciabola maschile ha staccato il biglietto per i ...

Scherma - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 25 luglio. Tutti gli italiani in gara : Settima giornata dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre (sciabola maschile e spada femminile). Inizieranno anche i primi assalti (fino ai quarti) delle prove a squadre di fioretto femminile e spada maschile AZZURRI IN PEDANA Fioretto femminile: Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Chiara Cini Spada maschile: Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : 24 luglio. Fioretto : Garozzo - Avola e Foconi agli ottavi. Sciabola donne : Criscio e Vecchi agli ottavi. Spada a squadre donne out : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Oggi si assegneranno gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, nella Sciabola femminile e nel Fioretto maschile. La punta dell’Italia sarà Daniele Garozzo, che dopo il titolo olimpico ed europeo proverà a completare la bacheca con quello iridato. Potranno lottare per le medaglie anche Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : 24 luglio. Fioretto : Garozzo e Foconi agli ottavi. Sciabola donne : Criscio e Vecchi agli ottavi. ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Scherma di Wuxi : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 7.

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : 24 luglio. Tocca ai fiorettisti - Daniele Garozzo la punta. Azzurre competitive nella sciabola : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Oggi si assegneranno gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, nella sciabola femminile e nel fioretto maschile. La punta dell’Italia sarà Daniele Garozzo, che dopo il titolo olimpico ed europeo proverà a completare la bacheca con quello iridato. Potranno lottare per le medaglie anche Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio ...

Mondiali Scherma – Arianna Errigo delusa dopo il bronzo nel Fioretto : “ero venuta per vincere. Questa medaglia mi sta stretta” : Arianna Errigo non nasconde la sua delusione dopo il 3° posto ottenuto nel Fioretto individuale ai Mondiali di Scherma: adesso testa alla gara a squadre dove le azzurre difenderanno un titolo mondiale “Ero venuta qui per vincere e Questa medaglia mi sta stretta. In semifinale sono arrivata un pò stanca e non sono mai riuscita ad entrare nel match“. Arianna Errigo non nasconde la sua delusione malgrado la medaglia di bronzo ...