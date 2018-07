Scarafaggio nei ravioli - donna incinta torna nel 'take away' per protestare : presa a bastonate : Ha detto di aver trovato uno Scarafaggio in uno dei ravioli acquistati per pranzo in un ristorante cinese. Per protesta è torna ta per lamentarsi nel take away, ma è stata cacciata via a colpi di ...

