Sbarco di migranti a Siracusa | 53 iracheni arrivati in veliero dalla Turchia  

Migranti : Sbarco su spiaggia a Siracusa - fermati 25 iracheni : Venticinque Migranti sono stati rintracciati questa mattina intorno alle 5 dalla polizia e dalla Guardia di finanza sulla spiaggia di Fontane Bianche, zona balneare di Siracusa. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, sono iracheni e fanno parte di un gruppo composto complessivamente da 53 Migranti arrivato a mezzanotte con una barca a vela, salpata da un porto della Turchia sette giorni fa.

La Libia chiude le porte ai centri di Sbarco Ue per i migranti : "Le lacune di sicurezza e l'attuale instabilità politica ed economica offrono alle organizzazioni criminali molte opportunità di traffico di esseri umani". E tra l'altro non scoraggiano gli abusi dei ...

Migranti - Sbarco nella notte di 66 tunisini soccorsi a largo di Pantelleria : Sono sbarcati nella notte al porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi poche ore prima davanti alle coste dell'isola di Pantelleria. I Migranti, che erano in difficoltà, sono stati trasbordati su due ...

Migranti : Trapani - Sbarco nella notte di 66 tunisini : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Sono sbarcati nella notte al porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi poche ore prima davanti alle coste dell’isola di Pantelleria. I Migranti, che erano in difficoltà, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, e dirette al porto di Trapani. L’arrivo in nottata. L'articolo Migranti: Trapani, sbarco nella notte di 66 tunisini sembra essere ...

Migranti - soccorse 66 persone al largo di Pantelleria : lo Sbarco previsto in nottata a Trapani : Due motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno raggiunto un'imbarcazione diretta verso Pantelleria. A bordo cittadini tunisini. Nessuna soluzione invece per il mercantile fermo davanti alle coste tunisine: hanno scorte per un solo giorno

Migranti - Moavero a Ue : Italia non sia più luogo esclusivo di Sbarco - : Il ministro degli Esteri ha inviato una lettera a Mogherini per comunicare formalmente che Roma non ritiene più attuabile il piano Sophia sui porti. A Bruxelles la riunione per esaminare la richiesta ...

Migranti - Moavero a Ue : Italia non sia più luogo esclusivo di Sbarco : Migranti, Moavero a Ue: Italia non sia più luogo esclusivo di sbarco Il ministro degli Esteri ha inviato una lettera a Mogherini per comunicare formalmente che Roma non ritiene più attuabile il piano Sophia sui porti. A Bruxelles la riunione per esaminare la richiesta di revisione regole delle missioni internazionali nel ...

Migranti : Sbarco Pozzallo - fermati undici scafisti barcone (2) : (AdnKronos) - In particolare, i fermati sono il comandante e 10 componenti dell'equipaggio, dotati di navigatore satellitare e bussola, accusati di avere favorito l'immigrazione dei 447 Migranti. Intanto, sono stati già fotosegnalati dalla Polizia Scientifica della Questura di Ragusa tutti i migrant

Sbarco 447 migranti a Pozzallo : fermati 11 scafisti : Sottoposto a fermo intero equipaggio di un barcone carico di migranti sbarcati a Pozzallo. Comandante e 10 membri dell’equipaggio