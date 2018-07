Sbarchi | migranti dalla Turchia in veliero | così aggirano tutti i controlli

Migranti - Oim : meno Sbarchi ma più morti. Salvini vs Open Arms : Diminuiscono le navi da salvataggio nelle acque internazionali a ridosso della costa libica. Verso cui ora viaggia la nave della ong spagnola Open Arms, con relative reazioni con il ministro dell'...

Migranti - gli Sbarchi lacerano l'Italia. Ma la «debolezza di Stato» spaventa più dello straniero : Le migrazioni dividono l'opinione pubblica in tutti i Paesi europei, ma in uno più degli altri. In Italia le fratture di fronte alle immagini degli sbarchi e alle 600 mila richieste di asilo negli ...

Migranti - Juncker a Conte : ?pronti a gestire cellule di crisi ma gli Sbarchi non sono competenza Ue : La Commissione condivide «il sentimento di urgenza dell’Italia», lavorerà tutta l’estate «per rafforzare la guardia di frontiera e costiera europea» e concorda «sulla necessità di...

Sbarchi - ecco il piano dell'Ue : "Migranti in centri sorvegliati" : È solo una prima bozza del piano. Eppur qualcosa si muore. L'Ue, dopo il Consigio europeo sulle migrazioni di cui tanto si è parlato, sta cercando di rendere operative le conclusioni del vertice che ha visto l'Italia chiedere maggior collaborazione su Sbarchi e accoglienza.Ed è proprio a livello di gestione dei salvataggi in mare e ricollocamento dei richiedenti asilo che verte la proposta che la prossima settimana la Commissione Ue ha ...

Italia - i 450 migranti Sbarchino a Malta : ROMA, 13 LUG - L'Italia chiede a Malta di ottemperare con la massima urgenza alle proprie responsabilità sul caso dell'imbarcazione con 450 migranti a bordo, identificando il porto di sbarco sul ...

Migranti - 31 Sbarchi a Lampedusa : 10 bimbi hanno maglietta rossa : Migranti, 31 sbarchi a Lampedusa: 10 bimbi hanno maglietta rossa Migranti, 31 sbarchi a Lampedusa: 10 bimbi hanno maglietta rossa Continua a leggere L'articolo Migranti, 31 sbarchi a Lampedusa: 10 bimbi hanno maglietta rossa proviene da NewsGo.

Migranti : intesa tra Italia - Germania e Austria contro gli Sbarchi : Incontro trilaterale tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e i suoi omologhi Horst Seehofer e Herbert Kickl, nasce "l'asse di volenterosi"

Migranti - nasce "l'asse dei Paesi volenterosi"Italia-Germania-Austria insieme contro gli Sbarchi : Salvini e i colleghi Seehofer (Germania) e Kickl (Austria) annunciano la nascita di un'alleanza di "volenterosi" per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa, in modo da far giungere sul Continente "solo coloro che effettivamente fuggono da guerre".

Migranti - aumentano del 5 per cento gli italiani contrari agli Sbarchi : Sono aumentati del 5 per cento nell'ultimo anno gli italiani contrari agli sbarchi dei Migranti. E` quanto emerge da una elaborata indagine Uecoop/Ixè in occasione del

