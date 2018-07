Saviano ci chiede di schierarci contro Salvini perché anche il silenzio ha le sue

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 luglio 2018) Robertoè uno scrittore, un personaggio, capace di catalizzare amori al limite dell’idolatria e odi viscerali. Su Il Fatto Quotidiano si è lungamente confrontato con Marco Travaglio. Le idee si sono contrapposte in modo civile (e di questi tempi è davvero una rarità) e alla fine ognuno ha confermato giudizi e critiche su governo, Cinquestelle,e su come affrontare i nuovi scenari politici. Su Repubblica, invece,lancia un appello a tutti coloro che hanno “visibilità”. Riassumo: (..) Oggi le persone pubbliche, tutte le persone pubbliche, chiunque abbia la possibilità di parlare a una comunità deve sentire il dovere di prendere posizione. Non abbiamo scelta. Oggi tacere significa dire: quello che sta accadendo mi sta bene. Ogni parola ha una conseguenza, certo, mailha conseguenze, diceva Sartre. E il, oggi, è un lusso che non possiamo ...