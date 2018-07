Sassuolo | De Zerbi | “io e Squinzi ambiziosi”

calcioweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) “E’ il posto giusto per me, abbiamo la stessa idea, la stessa voglia di emergere, di renderci protagonisti”. Roberto Desente che ilè la piazza ideale per spiccare il volo dopo quanto di buono mostrato col Benevento. “e’ ambizioso e in questo ci troviamo – continua il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Oggi e’ prematuro dire quale sara’ il nostro obiettivo ma sono convinto che il risultato sia l’ultima cosa, prima viene la strada, il modo attraverso il quale lo raggiungi perche’ se ci fosse una sola strada, tutti seguirebbero quella, sarebbe facile”. Depotra’ essere regolarmente in panchina per i primi impegni stagionali dopo la revoca della squalifica di 3 mesi per il caso Foggia. “E’ una vicenda che mi portero’ sempre dietro – confessa – ...