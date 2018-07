Sarà un’estate stellare

vanityfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Dopo il successo dello scorso anno con la limited edition firmata da LePerlediPinna, quest’estate, i fazzoletti Tempo si tingono con i colori e le previsioni astrali di Antonio Capitani. 12 pacchetti dedicati ciascuno ad un segno diverso per un mini oroscopo da portare sempre con sé. Ormoni cosmopoliti, fornicatori pazzeschissimi, sudombelico sprint: con il suo inconfondibile vocabolario, Capitani svela pregi e difetti di ciascun segno, e soprattutto ne rivela le affinità, ossia i cosiddetti «pacchetti gemelli» per chi è alla ricerca di un partner o di qualcuno con cui trascorrere un’indimenticabile estate. Un’imperdibile limited edition disponibile a scaffale da luglio a settembre, per ridere, per piangere, e per non smettere mai di emozionarsi. L'articoloun’estateproviene da VanityFair.it.