Sapore di te film stasera in tv 24 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: il film inizia da dove finiva Sapore di mare ma non c’è alcun legame - times_ocean : il film inizia da dove finiva Sapore di mare ma non c’è alcun legame - aziendexlavita : Curiosità “Sapore di te”: il film inizia da dove finiva “Sapore di mare” ma non c’è alcun legame - GigiEinaudi : @marckuck @Lia72776786 @GP_ArieteRosso Perdona loro perché non sanno quello che fanno. La riforma alla valdarnese e… -

(Di martedì 24 luglio 2018)di te è ilin tv martedì 242018 in onda in prima serata su Canale 5. La commedia diretta da Carlo Vanzina ha come protagonisti Vincenzo Salemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri e Nancy Brilli. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVdi tein tv: scheda USCITO IL: 9 gennaio 2014 GENERE: Commedia ANNO: 2014 REGIA: Carlo Vanzina CAST: Vincenzo Salemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri, Nancy Brilli, Eugenio Franceschini, Maurizio Mattioli, Martina Stella, Matteo Leoni, Virginie Marsan DURATA: 101 Minutidi tein tv:Siamo durante le estati 1984 e 1985, sulla spiaggia di Forte dei Marmi dove si intrecciano le storie di tanti personaggi che ...