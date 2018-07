Sapor di Parigi

vanityfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Viviamo senz’altro tempi temibili e molto oscuri, e, anche se i cicli della storia si ripetono sempre con variazioni spiazzanti, che ci riportano agli anni Trenta del secolo scorso: tempi di feroce rifiuto dell’altro, imbelle senso di superiorità delle classi dirigenti ripiegate su se stesse, desiderio di divertimento senza la complessità della cultura. Insomma, ora come allora siamo sulla tolda di una nave che viaggia spensierata verso il proprio iceberg carnefice. Ed è una grande nave mitica, il Normandie, che nel 1936 servì da ispirazione a Constant Lefranc per il décor di uno degli indirizzi storici della ristorazione francese, Le Relais Plaza dell’hotel Plaza Athénée. Le Relais nacque, e mai cambiò, per essere la casa dei valori del nutrimento della gran borghesiana e cosmopolita, palcoscenico soffuso di art déco, ancora integro nelle sue stupende lacche, cristalli di ...