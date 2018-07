Sanremo 2019 | ancora una rivoluzione | gara unica | i giovani canteranno con i big

Benji e Fede a Sanremo 2019? Arriva la risposta del duo su una possibile partecipazione : Benji e Fede a Sanremo 2019? Il duo modenese sembra avere le idee chiare in merito a una possibile partecipazione a una delle prossime manifestazioni, con una risposta che Arriva in occasione della loro presenza a Giffoni Film Festival nel giorno di apertura della kermesse dedicata al cinema. I due teen idol hanno dato le loro motivazioni e, per il momento, non appaiono intenzionati a solcare le travi del Teatro Ariston nel prossimo futuro. ... Il duo modenese sembra avere le idee chiare in merito a unaa una delle prossime manifestazioni, con unachein occasione della loro presenza a Giffoni Film Festival nel giorno di apertura della kermesse dedicata al cinema. I due teen idol hanno dato le loro motivazioni e, per il momento, non appaiono intenzionati a solcare le travi del Teatro Ariston nel prossimo futuro. ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni rivoluziona il regolamento : ecco la prima novità : Claudio Baglioni ha scelto di non ripetersi e dopo il successo dello scorso anno ha deciso di dare uno scossone al Festival di Sanremo cancellando definitivamente la gara fra le Nuove Proposte. Claudio Baglioni ha scelto di non ripetersi e dopo il successo dello scorso anno ha deciso di dare uno scossone al Festival di Sanremo cancellando definitivamente la gara fra le Nuove Proposte. Effettivamente, Arisa e Francesco Gabbani a parte, le Nuove ... ha scelto di non ripetersi e dopo il successo dello scorso anno ha deciso di dare uno scossone al Festival dicancellando definitivamente la gara fra le Nuove Proposte.ha scelto di non ripetersi e dopo il successo dello scorso anno ha deciso di dare uno scossone al Festival dicancellando definitivamente la gara fra le Nuove Proposte. Effettivamente, Arisa e Francesco Gabbani a parte, le Nuove ...

