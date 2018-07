Samsung Galaxy Note 9 | ecco il possibile prezzo

Samsung Galaxy Watch svelato per errore e nuovi dettagli su Samsung Galaxy Note 9 : Il Samsung Galaxy Watch è stato svelato, probabilmente per errore, dallo stesso produttore coreano, che ha pubblicato sul proprio sito le immagini del device L'articolo Samsung Galaxy Watch svelato per errore e nuovi dettagli su Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 Prezzo Probabile : 1250 Euro? : Trapela su internet il Probabile Prezzo di Samsung Galaxy Note 9. Galaxy Note 9: la variante da 512GB in Europa a 1250 euro Samsung Galaxy Note 9 Prezzo Come ormai sappiamo, il nuovo Galaxy Note 9 verrà annunciato il prossimo 9 agosto nel corso di un evento “unpacked” che si terrà a New York. Ne abbiamo parlato qui: Galaxy Note […]

Samsung Galaxy S7 Edge si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di luglio : Nel corso di queste ultime ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S7 Edge Italiani che porta con sé le ultime patch […] L'articolo Samsung Galaxy S7 Edge si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Alle stelle il prezzo Samsung Galaxy Note 9 in Italia : almeno prevista la permuta dell’usato : Quale sarà il prezzo Samsung Galaxy Note 9? Il costo sarà accessibile oppure ben salato? Purtroppo, come già previsto anche nel corso delle ultime settimane, la politica commerciale del produttore asiatico sembrerebbe essere quella orientata verso un device premium, anche abbondantemente al di sopra dei 1000 euro. Raccogliamo le ultime notizie in merito. Secondo quanto riferito dai colleghi di TuttoAndroid sulla base di una soffiata giunta da ...

Importanti novità per AR Emoji su Samsung Galaxy S9 : dettagli sull’aggiornamento di luglio : Stiamo per vivere giorni ricchi di novità per coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S9 o un S9 Plus. Nonostante la mole di vendite non sia così imponente, come è giusto che sia, lo sviluppo software dei device continua e a stretto giro avremo modo di toccare con mano l'aggiornamento di luglio per i due top di gamma 2018. A quanto pare, in questo particolare frangente gli sviluppatori si sono concentrati soprattutto su una funzione ...

Secondo un rumor il Samsung pieghevole non sarà chiamato Galaxy X : Che Samsung stia lavorando ad uno smartphone pieghevole, conosciuto come Galaxy X, con un lancio atteso per i primi mesi del nuovo anno non è una novità L'articolo Secondo un rumor il Samsung pieghevole non sarà chiamato Galaxy X proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 costerà almeno 1029 euro - conferme su diverse specifiche : Grazie a una nostra fonte, che preferisce rimanere anonima, siamo in grado di fornirvi i prezzi e alcune specifiche di Samsung Galaxy Note 9, oltre a un paio di dettagli sullo smartwatch Galaxy Watch e sul tablet Galaxy Tab S4. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 costerà almeno 1029 euro, conferme su diverse specifiche proviene da TuttoAndroid.

Debutto Bixby 2.0 sul Samsung Galaxy Note 9 : l’italiano sarà contemplato? : Il Samsung Galaxy Note 9 pare sia il dispositivo designato per l'ufficializzazione di Bixby 2.0, la seconda versione dell'assistente vocale proprietario, in pratica riscritto da zero dopo le tante critiche arrivate all'indirizzo del colosso di Seul. Annunciato a marzo 2017, ci chiedevamo quando sarebbe arrivato il momento di vederlo finalmente presentato: la risposta alle nostre domande è arrivata. I miglioramenti rispetto alla versione ...

Galaxy X non sarà lo smartphone curvo Samsung? Nuovi scenari per dispositivo di gioco : Si torna a parlare di Samsung Galaxy X anche se, a onor del vero, potrebbe non chiamarsi tale. Lo smartphone curvo del produttore sudcoreano con ogni probabilità e come pure più volte riportato, arriverà nel mese di gennaio in occasione della nota fiera CES 2018 di Las Vegas. In piena estate, tuttavia, si iniziano ad avere seri dubbi sulla possibilità che lo speciale smartphone si chiami proprio così. Il sito di settore PhoneArena, ...

Note 9 : funzionalità S Pen nel firmware del Samsung Galaxy Tab S4 : Mancano 17 giorni alla presentazione del Galaxy Note 9 e anche se sono molte le informazioni trapelate sul prossimo phablet dell’azienda sudcoreana ancora molte sono da svelare e tra queste le funzioni della S Pen, l’accessorio che caratterizza fin dal 2011 la serie Note che in molti hanno tentato di imitare. Poiché sembra appurato che il Note 9 non avrà grandi novità rispetto al suo predecessore, a parte un prezzo più elevato, sono ...

Arriva sui Samsung Galaxy S7 e S7 Edge italiani l’aggiornamento XXU2ERG2 per Standby Cella : Come si poteva facilmente immaginare, oggi 23 luglio sta partendo la distribuzione dell'aggiornamento di luglio per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge no brand, almeno stando a quanto riportato da alcuni utenti che hanno avuto modo di portare a termine il download del pacchetto software in queste ore. Frammentarie le notizie raccolte in merito all'impatto che la patch avrà effettivamente sui device, anche se ...

Tre Italia propone a rate Samsung Galaxy J3 e Galaxy J5 - Google Pixel 2 XL - Razer Phone - Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus : Samsung Galaxy J3 e Galaxy J5 , Google Pixel 2 XL, Razer Phone, Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus sono i nuovi smartPhone disponibili a rate con Tre Italia L'articolo Tre Italia propone a rate Samsung Galaxy J3 e Galaxy J5 , Google Pixel 2 XL, Razer Phone, Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus proviene da TuttoAndroid.

Samsung - il Galaxy S9 potrebbe essere l’ultimo della serie : (Foto: Lorenzo Longhitano) L’anno prossimo sarà cruciale per Samsung e per i suoi smartphone di fascia alta: nel 2019 il gruppo coreano dovrebbe lanciare infatti in pochi mesi i nuovi telefoni della linea Galaxy S (che si dice potrebbero essere ben tre), l’atteso pieghevole Galaxy X e il nuovo erede della dinastia Galaxy Note con pennino. Si tratta di ben cinque dispositivi ai quali va ad affiancarsi la consueta linea di telefoni ...