Sampdoria | fatta per Defrel | intesa anche con l' attaccante

Atalanta - è fatta per Duvan Zapata dalla Sampdoria : cifre super per l’affare! : Duvan Zapata approda all’Atalanta, l’affare con la Sampdoria è stato concluso in 24 ore: tutti i dettagli del trasferimento La Sampdoria ha deciso di dire sì all’Atalanta per Duvan Zapata. L’attaccante piaceva allo Jiangsu, ma l’Atalanta ha avanzato l’offerta giusta per accaparrarsi il calciatore colombiano. La proposta irrinunciabile per la società doriana ammonta a 14 milioni per il prestito biennale più ...