Salute | 40 anni fa la prima nascita con fecondazione assistita

I danni alla Salute dei ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia - secondo gli esperti : Potrebbero esserci forti ripercussioni fisiche e psicologiche per i ragazzi rimasti intrappolati da 16 giorni nella grotta della Thailandia, a partire dal 23 giugno. A sostenerlo in in un'intervista all'Independent è il dottore Andrea Danese, capo dello Stress and Development Lab al King's College di Londra. La paura di non riuscire a salvarsi ha comportato gravi danni di salute per i ragazzi."Probabilmente vivranno in uno stato di ...

Ora legale e possibili danni alla Salute : la Commissione Ue avvia sondaggio pubblico : La Commissione europea ha avviato una consultazione aperta a tutti i cittadini e alle parti interessate per verificare se la direttiva del 2000 che regola lo spostamento delle lancette dell’orologio due volte l’anno (ora legale) necessiti di aggiornamenti. Il questionario è disponibile online in tutte le lingue dell’Unione Europea e sarà accessibile fino al 16 agosto. L’iniziativa si deve una risoluzione votata a febbraio ...

«Ho vissuto per anni recluso in camera» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale : @gettyimages Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it Mi chiamo Alessandro e a novembre compirò 21 anni. Sono iscritto al primo anno di Scienze Politiche. Per ora non ho dato esami, ma mi piace molto seguire le lezioni e leggere. Se penso a come vivo ora, ...

Salute. Dopo i 105 anni il rischio mortalità si ferma : La mancanza di dati affidabili su questi "pionieri della longevita'" ha alimentato un controverso dibattito tra gli scienziati di tutto il mondo. La comunità scientifica è oggi divisa tra chi ...

Luigi Mastroianni - problemi di Salute dopo Uomini e Donne : la verità dietro l’assenza sui social : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e la verità dietro la sua assenza sui social e i problemi di salute: “All’improvviso ero incapace di camminare” Quando Luigi Mastroianni ha annunciato che si sarebbe preso una pausa dai social quasi tutti hanno pensato che fosse stata la crisi con Sara a spingerlo a prendere questa decisione. A […] L'articolo Luigi Mastroianni, problemi di salute dopo Uomini e Donne: la verità dietro ...

Salute - OMS : in Papua Nuova Guinea torna la polio dopo 18 anni : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che la polio è tornata in Papua Nuova Guinea, dopo ben 18 anni da quando il Paese è stato dichiarato libero dalla malattia. Il virus ha colpito lo scorso aprile un bambino di sei anni: il contagio è avvenuto nella provincia di Morobe, dove solo il 61% dei bambini ha ricevuto le tre dosi raccomandate. L’OMS ha precisato che l’estremo isolamento della zona e i programmi ...

Salute - obesità infantile : governo britannico vieta gli snack alle casse nei supermercati : Gli snack dolci e salati esposti vicino alle casse dei supermercati saranno presto rimossi nel Regno Unito: lo riporta la BBC, secondo cui si tratterebbe di una delle nuove proposte governative per dimezzare l’obesità infantile entro il 2030. Sono previste anche norme più restrittive per gli annunci pubblicitari su merendine, snack e bibite trasmessi in tv e online, oltre all’etichettatura obbligatoria delle calorie nei menù dei ...

Luigi Mastroianni : "Ritorno sui social dopo qualche problema personale e di Salute". E Sara Affi Fella? : Luigi Mastroianni, dopo un breve periodo dal clamore mediatico, rompe il silenzio raccontando, sui propri social, i motivi di un'assenza forzata a poche settimane dall'uscita da Uomini e Donne come fidanzato di Sara Affi Fella che, però, non nomina nel suo 'discorso' di ringraziamento.prosegui la letturaLuigi Mastroianni: "Ritorno sui social dopo qualche problema personale e di salute". E Sara Affi Fella? pubblicato su Gossipblog.it 21 giugno ...

Salute : 10 anni per una diagnosi di spondilite anchilosante - campagna web : “Ho visto diversi medici“. Ma “sono passati mesi, che poi sono diventati anni, senza avere una diagnosi chiara“. Senza capire perché “tutti i giorni mi svegliavo con un dolore alla schiena e una rigidità diffusa. Passavano diversi minuti prima di potermi muovere normalmente” e “anche di giorno mi sentivo dolorante, soprattutto se restavo fermo per un po’“. E’ il racconto tipo di chi ...

Salute bambini : vietato uso cellulare prima dei 2 anni : La Società Italiana di Pediatria ha diramato un documento sulle regole da seguire per l'uso di smartphone o tablet nei bambini.

«Prigioniera per anni della mia depressione» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale : @gettyimages Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it «Da quanto tempo sei in analisi per la tua depressione?» «Diciotto anni» «Diciotto anni? Ma è tantissimo!» «Non hai capito: da quando avevo 18 anni. Ora ne ho sessantanove» La depressione è una malattia ...

Salute - melanoma : in 5 anni aumento del 34% dei casi in Italia : In Italia in 5 anni i casi di melanoma sono aumentati del 34%: nel 2017 ne sono stati stimati 14mila, erano 10.400 nel 2013. Nel trattamento di questo tumore della pelle l’arrivo dell’immunoterapia e della target therapy ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, passando dal 25% dei pazienti vivi a un anno dalla diagnosi (con una sopravvivenza media per la malattia avanzata di 6-9 mesi) all’attuale 70%. Con chiari vantaggi a lungo ...

Città della Salute di Torino - Silvio Falco ha nominato Giovanni La Valle direttore sanitario : Il neo direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino dottor Silvio Falco, appena insediatosi, ha subito nominato i direttori sanitario ed amministrativo, che sono rispettivamente il dottor Giovanni La Valle, che arriva dall'esperienza ...

A 23 anni vola in cielo all’improvviso. Piena di vita e in Salute se ne va sotto gli occhi increduli dei presenti : Due splendidi occhi blu, una testa Piena di capelli rossi e un sorriso incantevole. Forse per tutti questi motivi Sofia Ponchia si faceva chiamare ‘Pepe’, un soprannome che le calzava a pennello. A 23 anni aveva una vita come tante sue coetanee: ricca, fatta di tante piccole cose quotidiane e di grandi amori, come le amiche, il fidanzato e il suo cagnolino Poncho. La giovane ragazza di Padova si è spenta all’improvviso, ...