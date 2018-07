Salina vieta la vendita di posate e piatti di plastica | lo farà anche Taormina?

blogtaormina

: Il Sindaco di #Salina vieta la vendita di piatti e posate di #plastica...i tempi sono maturi!! noi autori di un Pi… - BuaAldo : Il Sindaco di #Salina vieta la vendita di piatti e posate di #plastica...i tempi sono maturi!! noi autori di un Pi… -

(Di martedì 24 luglio 2018) 'In un'era in cui in giro per il mondo nascono le isole dicommenta il presidente di Federalberghi Isole Minori, Christian Del Bono l'intervento della sindaca Rametta ci sembra significativo ...